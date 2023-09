Le temps en Algérie ce mercredi 27 septembre : pluie ou soleil, que disent les prévisions météo ?

Alors que l’automne s’installe en douceur, il est temps de se préparer à des journées plus fraîches et à des variations météorologiques intrigantes. L’air se refroidit progressivement, les feuilles commencent à prendre leurs teintes dorées, et le ciel peut réserver quelques surprises. Aujourd’hui, les prévisions météorologiques risquent de varier entre averses de pluie et éclaircies ensoleillées. Alors, que nous réserve cette journée ? Pluie battante ou douce caresse du soleil d’automne ?

Dans son bulletin météo de ce mercredi 27 septembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un temps dégagé à partiellement voilé en général sur les régions Nord du pays, avec développement de cellules orageuses isolées sur les hauts plateaux Ouest, pouvant occasionner des pluies locales.

Au niveau des régions Sud du pays, les services de Météo Algérie ont fait part d’un ciel dégagé à partiellement voilé en général, se couvrant progressivement sur le Haggar/Tassili et le Sahara oriental, avec développement d’orages isolés pouvant s’accompagner de quelques pluies. En outre, la même source a aussi indiqué que des cellules orageuses marqueront le bécharois et le Nord Sahara, tandis qu’un ciel dégagé couvrira les autres régions sahariennes.

Dans ce même sillage, il convient de noter que l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Naama, El Bayadh et Béchar. La vigilance reste de mise, notamment pour les utilisateurs de la route. À cet effet, il est fortement recommandé de réduire la vitesse, d’augmenter la distance de sécurité entre votre véhicule et celui qui vous précède, d’éviter les manœuvres brusques et les freinages excessifs.

Prévisions météo en Algérie : les températures de ce 27 septembre !

Le début de la saison automnale s’accompagne d’un léger recul du mercure avec un temps bien frais ! Pour ce mercredi, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales oscilleront entre 25 et 30 °C sur les régions côtières, entre 24 et 31 °C sur les régions intérieures et entre 29 et 44 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 26 °C à Tipaza et à Skikda, 27 °C à Béjaia, 28 °C à El Tarf et 29 °C à Oran. Pour ce mercredi, la température atteindra 24 °C à Tébessa, 26 °C à Médea et à Djelfa, 29 °C à Boussada, 31 °C à Relizane, 34 °C à Ouargla, 36 °C à Djanet et 41 °C à In Salah.