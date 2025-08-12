Le temps en Algérie ce mercredi 13 août : quelle météo faut-il prévoir aujourd’hui ?

La météo de ce mercredi 13 août réserve des contrastes marqués entre les différentes régions du pays. Si une large partie des régions nord profitera d’un ciel dégagé, certaines régions de l’est connaîtront un temps plus instable avec pluies et orages. Au sud, le soleil restera bien présent, malgré quelques nuages sur l’extrême sud et des vents de sable attendus dans certaines wilayas.

Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 13 août annoncent une journée globalement ensoleillée sur la majorité des régions nord du pays. Le ciel restera clair dans l’ensemble, même si des nuages plus épais se formeront sur les régions intérieures de l’est.

Dans ces régions, les passages nuageux pourraient s’accompagner de pluies parfois orageuses, offrant une ambiance plus instable que sur le reste du territoire.

Au niveau de notre Grand sud, la météo conservera un caractère clément, dominée par un beau soleil. Cependant, l’extrême sud connaîtra un ciel plus chargé, avec des nuages denses et quelques risques d’averses.

Alerte météo « pluies » et « orages » : quelles sont les wilayas concernées ?

L’Office National de la Météorologie (ONM) a d’ailleurs émis une alerte de vigilance jaune pour « pluie » et « orages » concernant plusieurs wilayas. Cette alerte concerne In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Tébessa, Batna et Khenchela.

Les prévisionnistes signalent également la possibilité de vents de sable pouvant réduire la visibilité dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Côté littoral, les conditions maritimes resteront calmes sur l’ensemble de la bande côtière, offrant une mer favorable aux activités nautiques et à la navigation.

Pluie d’étoiles filantes : retour sur le spectacle magique des Perséides

Dans la nuit du 11 au 12 août, le ciel a offert un spectacle lumineux d’exception avec le pic d’activité des Perséides. Ce phénomène annuel, l’un des plus attendus par les passionnés d’astronomie, a permis d’observer jusqu’à 100 météores par heure en direction du nord-est.

Ces « étoiles filantes » spectaculaires, issues des débris de la comète Swift-Tuttle, ont traversé l’atmosphère à une vitesse fulgurante de 58 km/s, laissant derrière elles des traînées lumineuses éclatantes.

Chaque été, les Perséides offrent un spectacle céleste unique. Ce phénomène se produit lorsque la Terre traverse les débris laissés par la comète Swift-Tuttle lors de son passage près du Soleil.

En pénétrant dans l’atmosphère terrestre à grande vitesse, ces particules de poussière se consument et créent des traînées lumineuses que l’on appelle étoiles filantes. Les Perséides sont connues pour leur intensité et leur régularité, avec la possibilité d’apercevoir jusqu’à une centaine de météores par heure.

Malgré la gêne occasionnée par la lumière du dernier quartier de Lune, de nombreux observateurs ont pu profiter de ce rendez-vous céleste en s’éloignant des sources de pollution lumineuse. En prime, trois planètes, Vénus, Jupiter et Saturne, étaient également visibles, enrichissant ce tableau nocturne d’une beauté rare.