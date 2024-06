Le temps en Algérie ce mardi 4 juin : quelle météo faut-il prévoir aujourd’hui ?

Le mois de juin apporte son lot de surprises météorologiques à travers le pays, avec des contrastes saisissants entre la persistance de la pluie, les vents violents et la montée des températures. Découvrez ce que vous réserve le temps pour ce mardi 4 juin 2024 et préparez-vous en conséquence !

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions Nord du pays connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, quelques cellules orageuses se développeront sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès dans l’après-midi et la soirée. Ces orages pourraient engendrer des averses de pluie et/ou de grêle, particulièrement soutenues sur l’intérieur Est.

Pour les régions sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel dégagé à partiellement voilé, avec le développement de quelques foyers orageux isolés dans l’après-midi et la soirée, principalement de la région de Djanet vers le Sud du Sahara Oriental. Ces formations orageuses pourraient occasionner quelques pluies locales. Par ailleurs, des formations cumuliformes seront observées sur le Nord Bécharois, le Nord Sahara et le Nord des Oasis dans l’après-midi et la soirée, pouvant évoluer localement en orages isolés et entraîner des pluies sur la région de Béchar.

En ce qui concerne les températures maximales, l’ONM prévoit des variations significatives selon les régions. Sur les zones côtières, les températures oscilleront entre 23 et 29 °C. Pour les régions intérieures et les hauts plateaux, les températures atteindront entre 23 et 44 °C. Quant aux régions sahariennes, le thermomètre affichera des valeurs allant de 31 à 45 °C.

Alertes à la vigilance : vents violents, pluies et orages dans ces wilayas !

Il est important de noter que l’ONM a émis plusieurs alertes à la vigilance pour des risques de vents violents, de vents de sable, de pluies et d’orages. La première alerte de Météo Algérie place en vigilance jaune pour “pluie” et “orage” les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, El Oued, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Touggourt, M’sila, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Biskra, Saïda, Naâma et Mascara.

Des vents violents affecteront également plusieurs wilayas, notamment Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, El Oued, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Touggourt, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Khenchela, Saïda, Naâma et Mascara. De plus, l’ONM a placé en vigilance jaune pour “vent de sable” les wilayas d’El Oued, Touggourt et Ouargla.