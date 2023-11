Le temps en Algérie ce mardi 31 octobre : quelle météo prévoir aujourd’hui ?

Des prévisions météorologiques automnales ont globalement marqué ce mois d’octobre qui touche déjà à sa fin ! En cette veille de commémoration mémorable marquant le déclenchement de la glorieuse Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954, découvrez ce que vous réserve le temps dans les différentes régions du pays. Que vous ayez des projets en plein air ou que vous souhaitiez simplement savoir à quelle météo vous attendre, cet article vous présente les conditions climatiques de la journée !

Dans son bulletin météo du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des conditions climatiques variées pour ce mardi 31 octobre 2023. Le ciel s’annonce généralement voilé à localement couvert sur l’ensemble des régions Nord du pays, ou on peut s’attendre à des conditions semi-orageuses.

Pour les régions du Sud, Météo Algérie prévoit un ciel généralement voilé sur le bécharois, le Nord Sahara et les Oasis. En outre, l’ONM signale le développement de quelques nuages sur le Hoggar/Tassili. Néanmoins, il est important de noter que les autres régions de notre vaste Sud algérien devraient bénéficier d’un ciel dégagé en général, offrant ainsi une journée ensoleillée.

Météo Algérie : quelles sont les températures pour ce 31 octobre ?

Pour ce mardi 31 octobre, les températures maximales afficheront une large variété. Sur les régions côtières, attendez-vous à des maximales oscillant entre 22 et 28 °C, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures entre 22 et 25 °C. Cependant, ce sont les régions sahariennes qui connaîtront les températures les plus élevées, avec des maximales variant entre 26 et 40 °C.

Si vous prévoyez de passer la journée sur la côte, des températures agréables sont au rendez-vous avec 23 °C à Oran, Béjaia et Tipaza. Skikda affiche 24 °C, tandis qu’El Tarf connaîtra une maximale de 25 °C. Du côté des régions intérieures, Sétif enregistre 23 °C, Blida 24 °C, Saida et Relizane atteignent 26 °C et Tébessa se situe à 27 °C. Pour les régions sahariennes, attendez-vous à des températures plus élevées, avec 26 °C à Laghouat, 36 °C à Illizi, et une chaleur intense de 40 °C à In Salah.

