Le temps en Algérie ce mardi 25 juin : à quels caprices de la météo faut-il se préparer ?

Alors que la canicule continue d’affecter certaines régions du pays, des averses orageuses pourraient en toucher d’autres. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour ce mardi 25 juin 2024 et préparez-vous à faire face aux caprices de la météo en Algérie.

Pour ce mardi, l‘Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. En fin d’après-midi et en soirée, des foyers orageux isolés pourraient se développer sur l’intérieur, les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre, entraînant localement quelques averses.

Les régions sahariennes connaîtront principalement un ciel dégagé à partiellement voilé. Toutefois, Météo Algérie prévoit un ciel voilé à localement nuageux de l’extrême-Sud vers le Hoggar/Tassili, le Sahara central, le Sahara Oriental, le Nord Bécharois et le Nord Sahara. Dans ces zones, quelques foyers orageux isolés pourraient se former durant l’après-midi et la soirée, pouvant occasionner des pluies par endroits.

Météo Algérie a placé en vigilance jaune pour “pluie” et “orage” plusieurs régions du pays. Cette alerte concerne les wilayas de Souk-Ahras, Ouargla, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Khenchela, Naâma, et Béchar.

La canicule persiste dans plusieurs régions du pays. Un Bulletin Météo Spécial (BMS) de l’Office National de la Météorologie (ONM) reste en cours, plaçant en vigilance orange “canicule” les wilayas d’Adrar, In Salah, Ouest de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

Cette alerte de niveau 2 prévoit des températures maximales atteignant et pouvant dépasser les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C. Ainsi, ce BMS restera en vigueur ce mardi 25 juin, avertissant les habitants de ces régions de prendre les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur extrême.

Outre cette alerte, Météo Algérie prévoit aussi la persistance d’un temps caniculaire de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central. Cette situation météorologique exceptionnelle s’étend également à l’extrême Sud du pays, où un temps relativement chaud persistera.

De plus, le bulletin météo de ce mardi indique que les températures maximales varieront selon les régions :