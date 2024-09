Le temps en Algérie ce mardi 24 septembre : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Ce mardi 24 septembre 2024, la météo en Algérie reste marquée par des conditions instables, avec des averses et des orages prévus dans plusieurs régions du pays. Alors que les températures connaissent une légère baisse, les bulletins météo annoncent encore des pluies locales sur les hauts plateaux et certaines zones sahariennes. Dans cet article, découvrez les prévisions détaillées pour cette journée ainsi que les wilayas placées en vigilance pour des risques de pluies.

Les prévisions météo de ce mardi 24 septembre 2024 annoncent un ciel partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord de l’Algérie. Dans l’après-midi, Météo Algérie prévoit le développement de cellules orageuses isolées sur les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre, avec des risques de pluies locales. Ces précipitations s’étendront ensuite vers les hauts plateaux de l’Est et la région des Aurès durant la nuit.

Concernant les régions sahariennes, un ciel partiellement voilé dominera l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili. Des cellules orageuses isolées se développeront en cours de journée, pouvant entraîner des pluies locales.

Par ailleurs, Météo Algérie prévoit un ciel couvert à localement nuageux sur le Sud-Ouest du pays ainsi que le Sahara central et la région des Oasis, où des pluies parfois orageuses sont également attendues. Toutefois, une amélioration progressive des conditions météo interviendra en début de soirée. Pour les autres régions sahariennes, un temps dégagé à partiellement voilé prévaudra ce mardi.

Prévisions météo : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, les maximales varieront entre 25 et 28 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures afficheront des températures oscillant entre 23 et 32 °C. Quant aux régions sahariennes, elles connaîtront des températures maximales allant de 27 à 43 °C.

Alerte pluies en Algérie : quelles sont les régions concernées ?

Après un début de semaine marqué par les averses, celles-ci persisteront encore ce mardi sur plusieurs wilayas. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orages » les wilayas de Souk Ahras, In Guezzam, Béni Abbès, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Batna, Tindouf, Annaba, Djanet, Illizi, Khenchela, El Tarf et Adrar.