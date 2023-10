Le temps en Algérie ce mardi 17 octobre : que disent les prévisions météo du jour ?

La météo joue un rôle crucial dans notre quotidien, influençant nos activités, nos plans et même notre humeur. Alors, que nous réserve cette journée ? De l’extrémité occidentale du pays à sa frontière orientale, en passant par le Nord côtier et le Sud, chaque coin de l’Algérie attend avec impatience de savoir si le ciel se montrera clément ou capricieux. Dans cet article, nous vous dévoilerons les dernières prévisions météorologiques pour ce mardi 17 octobre 2023.

Le bulletin de ce mardi nous réserve un scénario varié de prévisions météorologiques. Pour les régions Nord du pays, un voile nuageux à couvert enveloppera le ciel, laissant toutefois place à quelques éclaircies du côté Est de l’Algérie. Les citoyens du Nord devront garder leur parapluie à portée de main, car les précipitations pourraient faire partie du scénario.

Pendant ce temps, dans le Sud algérien, les prévisions météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM) indiquent une situation différente. Le Nord Sahara bénéficiera d’un ciel dégagé, offrant aux résidents une vue imprenable sur le ciel. Cependant, un voile nuageux à couvert dominera le reste des régions sahariennes, notamment dans l’extrême Sud du pays.

La météo capricieuse de la saison automnale a incité les services de Météo Algérie à émettre des alertes de vigilance jaune pour les wilayas de Blida, Alger, Tipaza et Boumerdes, prévoyant des risques de pluie et d’orage. Les régions du Sud ne sont pas en reste, avec Tamanrasset, In Salah, Djanet et Illizi également placées en vigilance jaune. Il est donc crucial pour les résidents de ces zones de rester informés et de prendre les précautions nécessaires.

Bulletin Météo Algérie : quelles sont les températures de ce mardi 17 octobre ?

Les températures jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne, influençant nos choix vestimentaires, nos activités et notre confort général. Selon les données fournies par l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions côtières verront les thermomètres osciller entre 28 et 37 °C, tandis que les régions intérieures du pays afficheront des valeurs comprises entre 26 et 37 °C. Quant aux vastes étendues sahariennes, elles connaîtront des températures allant de 33 à 39 °C.

En détaillant davantage les prévisions, Météo Algérie a annoncé des températures spécifiques pour certaines villes du pays. Ainsi, Tipaza devrait connaître une journée avec un mercure à 33 °C, tandis qu’Oran, El Tarf, Béjaia et Skikda afficheront des températures de 34 et 35 °C. Dans les régions intérieures, Sétif, Tiaret et Batna connaîtront des températures allant de 28 à 30 °C, tandis que Saida, Bouira, Laghouat, Béchar et Timimoun enregistreront des valeurs comprises entre 31 et 35 °C.