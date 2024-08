Le temps en Algérie ce mardi 13 août : que prévoit le bulletin météo du jour ?

Les prévisions météorologiques en Algérie pour ce mardi 13 août 2024 indiquent un temps généralement calme sur l’ensemble du territoire national, avec toutefois quelques perturbations liées aux orages et aux vents de sable. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la météo pour la journée !

Le bulletin de Météo Algérie annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays, mais des changements pourraient survenir en cours de journée. En effet, les régions intérieures, les Hauts Plateaux et les Aurès doivent se préparer à des conditions météorologiques variables en fin d’après-midi et en soirée. Des formations cumuliformes se développeront, apportant avec elles des foyers orageux isolés. Ces orages pourraient provoquer des averses locales.

Dans les régions sahariennes, un ciel généralement dégagé prévaudra, mais au Sud-Ouest, notamment à Tindouf et Béchar, ainsi que dans le Nord du Sahara, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux. Météo Algérie prévoit également le développement de foyers orageux isolés en fin d’après-midi, susceptibles de causer quelques averses de pluie sur le Nord du Sahara.

À l’Extrême Sud, en particulier près de la frontière algéro-malienne et dans les régions du Hoggar et du Tassili, le bulletin météo de ce mardi annonce la formation de nuages cumuliformes durant l’après-midi et en soirée. Ces formations pourraient déclencher des cellules orageuses isolées, accompagnées de précipitations locales.

Bulletin météo du mardi 13 août : quelles sont les températures du jour ?

Du côté du mercure, les prévisions météo de ce mardi prévoient des températures maximales comprises entre 29 et 39 °C sur les régions côtières, entre 33 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 47 °C sur les régions de notre grand Sud.

Pour faire face à ces conditions météorologiques, il est essentiel d’adopter des mesures préventives. Ainsi, rester à l’ombre, porter des vêtements légers et amples et boire de l’eau en abondance sont des gestes simples, mais cruciaux pour éviter les risques liés à la chaleur.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « orage » et « pluie » dans plusieurs régions !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis des alertes de vigilance jaune pour plusieurs régions du pays, en raison de conditions météorologiques instables. Ces alertes concernent principalement des risques d’orages et de pluie, ainsi que des vents de sable dans certaines wilayas.

D’après l’alerte météo de l’ONM place en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas d’Oum El Bouaghi, Mila, Tébessa, Khenchela, Batna, Sétif, Bouira, Bordj Bou Arreridj et M’sila. Ainsi que les wilayas de Ouled Djellal, Laghouat, Djelfa, et El Bayadh, mais aussi, Tlemcen et Sidi Bel Abbès et Bordj Badji Mokhtar.

En plus de cette alerte pour orages et pluie, Météo Algérie a aussi placé les wilayas de In Salah et Adrar sous vigilance jaune pour des vents de sable. Ces vents peuvent réduire considérablement la visibilité et rendre les déplacements difficiles.