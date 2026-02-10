Le temps en Algérie ce mardi 10 février : pluies persistantes, froid et vents forts au programme 

L’hiver ne compte visiblement pas céder sa place. Ce mardi 10 février, le temps hivernal continue de s’imposer sur une grande partie du territoire national, avec des conditions météorologiques instables marquées par des pluies persistantes, une baisse sensible des températures et des vents parfois soutenus.

Selon les prévisions communiquées par les services de la météorologie, la journée de ce mardi s’annonce particulièrement agitée dans plusieurs wilayas, notamment au nord et à l’est du pays, où les précipitations continueront d’arroser les régions déjà fragilisées par les épisodes pluvieux récents.

Pluies orageuses attendues sur plusieurs wilayas de l’Est ce mardi

Les régions nord-est figurent parmi les plus concernées par ce nouvel épisode pluvieux. D’après les données météorologiques, des pluies orageuses toucheront plusieurs wilayas de l’Est tout au long de la journée de mardi. Les services de la météo annoncent des averses parfois soutenues, susceptibles de s’accompagner d’orages par moments.

Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma se trouvent en première ligne face à ces conditions instables. Dans ces régions, le ciel restera largement couvert, avec une ambiance humide et fraîche, typique d’un mois de février bien installé. Les habitants sont appelés à faire preuve de vigilance, notamment lors des déplacements.

Des vents forts sur de vastes régions du Nord et de l’Ouest

Outre les précipitations, le vent s’invite également au programme météo de ce mardi 10 février. Les services météorologiques prévoient des rafales soutenues sur plusieurs wilayas du Nord, de l’Ouest et des Hauts Plateaux, renforçant la sensation de froid et rendant les conditions plus difficiles par endroits.

Les wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara et Relizane connaîtront des vents forts, tout comme El Tarf à l’Est. Plus au centre du pays, Djelfa et M’sila seront également concernées par ces rafales, tandis que Tlemcen et Aïn Témouchent, à l’Ouest, resteront sous l’influence de courants d’air parfois soutenus.

La façade centre-nord ne sera pas épargnée. Chlef, Tipaza, Alger et Boumerdès verront souffler des vents pouvant perturber les activités en mer et accentuer l’état agité du littoral. Une vigilance particulière s’impose pour les pêcheurs et les usagers de la route, notamment sur les axes exposés.

Une ambiance hivernale persistante sur l’ensemble du pays

Avec ces pluies récurrentes, ces vents parfois forts et des températures qui peinent à remonter, l’ambiance hivernale reste bien ancrée sur l’ensemble du pays. Sur les hauteurs et les reliefs, le froid continue de se faire sentir, laissant planer la possibilité de conditions encore plus rigoureuses dans les jours à venir.

Ce mardi 10 février s’inscrit ainsi dans la continuité d’un début de semaine marqué par l’instabilité météorologique. Les prévisions confirment que l’hiver joue les prolongations, imposant prudence et adaptation au quotidien.