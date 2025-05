Le temps en Algérie ce lundi 5 mai : pluie ou soleil, quelles sont les prévisions météo du jour ?

La journée du lundi 5 mai 2025 s’annonce sous le signe d’une nouvelle variation climatique, selon les dernières prévisions de Météo Algérie. Le pays connaîtra des conditions globalement stables dans certaines régions, tandis que d’autres verront la persistance des pluies. Dans cet article, découvrez le bulletin météo du jour !

Dès les premières heures de la journée, les régions nord du pays profiteront d’un temps ensoleillé. Mais à l’est du territoire, plus précisément dans les régions intérieures, le ciel prendra une tournure plus capricieuse à partir de l’après-midi, alternant entre éclaircies et averses.

Côté températures, le thermomètre affichera entre 24 et 26 °C sur les régions côtières, offrant une ambiance douce et agréable. Dans les régions de l’intérieur, les températures resteront dans des valeurs de saison, variant entre 23 et 29 °C. De plus, des vents souffleront jusqu’à 40 km/h.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Au sud, le ciel restera largement dégagé et le soleil dominera tout au long de la journée. Toutefois, la chaleur s’intensifiera avec des températures qui grimperont entre 30 et 42 °C, selon les localités. Là aussi, les vents atteindront des pointes de 40 km/h.

En résumé, ce lundi 5 mai s’annonce plutôt agréable dans l’ensemble, avec un temps stable sur la bande côtière, un risque de pluie localisé à l’est du pays, et une chaleur marquée dans le sud. Ceux qui prennent la route ou travaillent en extérieur devront rester attentifs aux variations climatiques, notamment en raison des vents qui pourraient réduire la visibilité dans certaines régions.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune dans plusieurs régions ce lundi 5 mai !

Alors que la météo s’annonce globalement clémente sur une bonne partie du territoire, l’Office National de la Météorologie (ONM) appelle à la vigilance dans plusieurs régions du pays. En effet, l’ONM annonce des phénomènes instables attendus ce lundi 5 mai 2025, particulièrement dans l’est et le sud-est. Selon les dernières données de Météo Algérie, une alerte météo de niveau 1 (vigilance jaune) a été émise pour signaler un risque de pluie orageuse dans plusieurs wilayas de l’est.

Cette alerte concerne les wilayas de Souk Ahras, El Oued, Touggourt, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Constantine, El M’Ghair, Khenchela, Biskra, El Tarf ainsi que Ouled Djellal. Ces régions pourraient enregistrer des averses localement marquées, accompagnées parfois d’orages, surtout dans l’après-midi et en début de soirée.

Les wilayas du sud-est ne seront pas épargnées. L’ONM a également publié une alerte jaune pour vents violents et vents de sable, susceptibles d’affecter la visibilité et de perturber la circulation. Ce phénomène touchera les régions de Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’Ghair et Ouled Djellal, avec des rafales pouvant atteindre les 40 à 50 km/h.