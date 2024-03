Le temps en Algérie ce lundi 4 mars : quelle météo faut-il prévoir aujourd’hui ?

Alors que l’hiver continue de s’affirmer en Algérie avec des prévisions météorologiques annonçant des journées pluvieuses et enneigées, la question qui nous intéresse est celle du temps qu’il fera ce lundi 4 mars. Est-ce que les averses incessantes vont perdurer, ou bien le ciel se dégagera-t-il, laissant place au retour du soleil et des températures douces ?

Dans son bulletin météo pour ce lundi 4 mars 2024, l’Office National de la Météorologie (ONM) offre un aperçu rassurant. Sur les régions de l’Ouest et du Centre-Ouest du pays, les prévisions indiquent un ciel dégagé à partiellement voilé en général, suggérant une possible accalmie après les précipitations des jours précédents.

En revanche, du côté des régions de l’Est et du Centre-Est, Météo Algérie prévoit des passages nuageux, parfois assez denses, accompagnés de quelques pluies éparses, notamment le long des côtes et à l’intérieur des terres. Cependant, ces conditions météorologiques semblent s’améliorer progressivement en fin de soirée.

Pour ce qui est des vastes étendues sahariennes, l’ONM annonce un ciel dégagé à partiellement voilé en général, confirmant ainsi une tendance à la stabilité dans le grand Sud du pays. Cette perspective rassurante offre un espoir de retour à des conditions météorologiques plus clémentes, propices aux activités extérieures.

La météo en Algérie ce 4 mars : quelles sont les températures du jour ?

Du côté des températures, une légère baisse est à prévoir pour ce 4 mars, selon le bulletin météo du jour. Les maximales attendues aujourd’hui varieront entre 13 °C et 20 °C sur les régions côtières, entre 10 °C et 19 °C sur l’intérieur et entre 17 °C et 35 °C dans les vastes étendues sahariennes.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont ainsi détaillé les températures prévues dans différentes villes du pays : 10 °C à Annaba, 13 °C à Tipaza, 16 °C à El Tarf et à Tlemcen et 17 °C à Béjaia. De plus, les températures de ce lundi devraient atteindre 12 °C à Médea, Guelma et Tebessa, 16 °C à Naama et 19 °C à Relizane. Quant à Biskra, on attend 22 °C et 27 °C à Tindouf et à In Salah.

Par ailleurs, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune pour des risques de pluie sur les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. En outre, l’ONM a placé en vigilance jaune « neige et de verglas » les wilayas de Skikda, Sétif, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Tizi Ouzou et Bouira.

En ce qui concerne les conditions venteuses, des vents violents continueront de souffler sur plusieurs wilayas, notamment Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Annaba et El Tarf. Ainsi que sur les wilayas de Naama, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, Batna, Biskra et El M’Ghair.

