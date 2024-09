Le temps en Algérie ce lundi 30 septembre : que nous réservent les prévisions météo du jour ?

Ce lundi marque le dernier jour du mois de septembre. Le temps s’annonce majoritairement clément, néanmoins, il faudra rester vigilant, car des averses de pluie pourraient affecter certaines régions du pays. En lisant cet article, découvrez ce que la météo vous réserve pour la journée d’aujourd’hui.

Le bulletin de Météo Algérie pour ce lundi 30 septembre prévoit un ciel globalement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Seuls quelques nuages sont attendus le long des côtes de l’Ouest, pouvant s’étendre vers les régions intérieures en matinée.

Dans l’après-midi, les prévisions météo anticipent des développements nuageux sur les régions intérieures, les hauts plateaux ainsi que dans la région des Aurès. Ces nuages pourront s’accompagner d’orages isolés, notamment sur les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre, avec un risque de pluies locales.

À quelle météo s’attendre au Sud du pays ?

En ce qui concerne les régions sahariennes, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel partiellement voilé sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le long de la bande frontalière algéro-malienne vers le Sahara central.

En fin de journée, des cellules orageuses isolées pourraient se former, avec des averses locales possibles. Cependant, les autres régions sahariennes devraient profiter d’un ciel dégagé, offrant des conditions météorologiques stables.

Météo Algérie : quelles sont les températures pour ce lundi ?

Côté températures, les maximales oscilleront entre 26 et 31 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 27 et 34 °C. Dans les régions sahariennes, les températures atteindront entre 31 et 44 °C.

Alerte météo en Algérie : pluies attendues dans ces wilayas ce 30 septembre !

Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas du pays, à savoir Bordj-Bou-Arréridj, Béni-Abbès, M’sila, Tamanrasset, Batna, Sétif, Djanet, Illizi, Naâma et Béchar. Ces régions devront faire face à des risques d’averses orageuses au cours de la journée.

