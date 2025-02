Le temps en Algérie ce lundi 3 février : pluies, orages, neiges… quelle est la météo du jour ?

Ce lundi, le temps reste instable sur plusieurs régions du pays, avec des précipitations, un ciel nuageux et même des chutes de neige attendues sur certaines hauteurs. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées du jour.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage. Les régions concernées incluent Alger, Tipaza, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Chlef, Annaba, Skikda, Jijel, Aïn Defla, Médéa, El Tarf, Boumerdès, Bouira et Blida.

Ainsi, les habitants de ces zones doivent rester attentifs aux éventuelles perturbations météorologiques et adapter leurs déplacements en conséquence. De plus, il est important de suivre attentivement les dernières mises à jour de Météo Algérie.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il ce lundi 3 février ?

D’après le bulletin météo du jour, les régions de l’Ouest connaîtront un temps généralement nuageux, accompagné de précipitations pouvant prendre la forme d’averses orageuses, notamment dans les zones intérieures et les hauts plateaux. Des chutes de neige sont également prévues sur les reliefs dépassant 1 200 à 1 300 mètres d’altitude.

Sur les régions du Centre et de l’Est, l’ONM prévoit des passages nuageux qui couvriront les zones côtières et intérieures, avec des averses parfois orageuses, surtout sur le littoral. Les hauts plateaux et la région des Aurès seront enveloppés par des nuages bas accompagnés de brouillard matinal, avant de laisser place à un ciel plus dégagé à peu nuageux. Des chutes de neige sont aussi à prévoir sur les reliefs du centre, à partir de 1 200 à 1 300 mètres.

Dans les régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé. Toutefois, quelques passages nuageux pourraient concerner la région de Béchar, où de faibles précipitations ne sont pas exclues.

Les températures maximales de ce lundi varient selon les régions. Sur les zones côtières, les maximales atteignent entre 13 °C et 17 °C. Dans les régions intérieures, le mercure oscille entre 9 °C et 17 °C, offrant un contraste marqué entre le matin et l’après-midi. Du côté des régions sahariennes, la chaleur reste dominante avec des températures comprises entre 14 °C la nuit et 30 °C en journée.

Froid, pluie et vents forts : une météo agitée jusqu’à mercredi

Les conditions météorologiques restent froides et instables dans les wilayas du Nord, et cette situation devrait se prolonger jusqu’à mercredi. L’instabilité persiste en milieu de semaine, avec des précipitations intermittentes touchant l’ensemble des régions Nord du pays.

Les températures restent particulièrement basses, notamment dans les régions intérieures où le thermomètre affichera entre -4 °C et 0 °C durant la nuit et tôt le matin. Sur les zones côtières, les minimales oscilleront entre 5 °C et 10 °C. Côté conditions maritimes, la mer sera peu agitée à agitée, avec des vents soufflant entre 40 et 60 km/h, rendant la navigation délicate.