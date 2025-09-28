Le temps en Algérie ce lundi 29 septembre : pluies ou soleil, quelle météo prévoir aujourd’hui ?

Les services de Météo Algérie ont publié leurs prévisions pour ce lundi 29 septembre. La journée s’annonce contrastée avec un temps ensoleillé dans certaines régions et des averses orageuses parfois marquées dans d’autres parties du pays.

Les régions nord profiteront d’un ciel globalement dégagé en matinée. Toutefois, l’après-midi apportera un changement notable, notamment à l’ouest et au centre où des formations nuageuses se développeront rapidement. Ces masses nuageuses donneront lieu à des pluies orageuses, parfois accompagnées de rafales de vent.

Sur la bande côtière, les températures maximales varieront entre 26 et 29 °C, offrant une ambiance relativement douce pour la saison. Dans les régions intérieures, le mercure affichera des valeurs comprises entre 19 et 30 °C. Le vent soufflera localement fort, atteignant par moments 40 km/h.

Le sud du territoire conservera un ciel majoritairement ensoleillé. Cependant, l’extrême sud ne sera pas épargné par les averses orageuses, à prévoir dans l’après-midi. Les températures resteront élevées, avec des maximales pouvant atteindre 44 °C, tandis que les minimales avoisineront 29 °C. Les rafales de vent atteindront également jusqu’à 40 km/h, soulevant localement du sable.

Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » pluies et orages dans ces régions

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a lancé une alerte de vigilance jaune concernant les risques de pluies et d’orages. Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas suivantes : Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Relizane, M’sila, Tiaret, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

Ainsi, cette instabilité illustre la transition vers l’automne, une période souvent marquée par des averses soudaines et parfois intenses. Les autorités appellent les citoyens à la prudence, en particulier dans les zones sujettes aux crues rapides et aux accumulations d’eau.

Inondations à Sidi Aïssa : Tebboune présente ses condoléances aux familles des victimes

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, s’est déplacé ce dimanche à Sidi Aïssa, dans la wilaya de M’sila, pour rencontrer les familles touchées par les crues meurtrières survenues ce week-end. Il a transmis les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et assuré que les autorités traiteront la situation avec la plus grande rigueur.

« Je vous transmets les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et je partage avec vous ces moments difficiles », a déclaré le ministre aux proches des victimes. Il a ajouté : « Je suis venu vous présenter mes condoléances, mais aussi m’enquérir de la situation et de ses causes ».

Envoyé sur instruction du chef de l’État, Saïd Sayoud a insisté sur la nécessité de trouver des solutions durables afin d’éviter la répétition de telles tragédies. « La situation sera prise très au sérieux », a-t-il affirmé.

Le secrétaire général du ministère, le directeur général de la Protection civile, le délégué national aux risques majeurs ainsi que le directeur général des collectivités locales ont accompagné le ministre lors de cette visite. Ensemble, ils ont procédé à un constat des dégâts provoqués par les intempéries qui ont durement frappé la région.