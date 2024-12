Le temps en Algérie ce lundi 16 décembre : que nous réservent les prévisions météo du jour ?

L’hiver s’installe en Algérie, apportant son lot de surprises météo, de fraîcheur et de précipitations, dans un contexte de baisse continue des températures. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), le temps sera variable selon les régions, mais globalement dominé par des conditions hivernales.

Les régions de l’Ouest profiteront d’un ciel dégagé à peu nuageux, bien que les hauts plateaux risquent de connaître des gelées matinales en raison des basses températures minimales durant la nuit. Cette fraîcheur marquée s’intensifiera à l’aube, avant de laisser place à des conditions plus agréables dans l’après-midi.

Les régions du Centre et de l’Est, quant à elles, seront sous l’influence d’un ciel souvent nuageux, surtout sur les régions côtières et intérieures. Des pluies éparses pourraient s’abattre sur certaines régions du Centre-Est et de l’Est, tandis que les hauts plateaux et les Aurès afficheront un ciel partiellement nuageux avec un risque accru de formation de gelées matinales.

Au Sud, les prévisions météorologiques annoncent des passages nuageux, parfois denses, sur le Sahara oriental, particulièrement dans la région de Djanet où quelques pluies se manifesteront en soirée. Les autres régions sahariennes, en revanche, bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant des conditions plus stables et souvent ensoleillées.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Sur les régions côtières, les températures maximales oscilleront entre 14 °C et 19 °C. D’après Météo Algérie, le mercure affichera 15 °C à Tipaza et Béjaïa, 16 °C à Annaba et Ténès et 18 °C à Tlemcen.

Dans les régions intérieures, les températures varieront entre 10 °C et 17 °C. Le thermomètre indiquera 10 °C à Mila et Sétif, 12 °C à Médéa, 16 °C à Mascara et 17 °C à Relizane. Enfin, dans les régions sahariennes, les températures seront plus clémentes, allant de 13 °C jusqu’à 29 °C. Selon l’ONM, In Salah, Illizi et Djanet verront la température atteindre les 21 °C ce lundi.

Tendance météo hiver 2024-2025 : la saison s’annonce très froide !

Après un automne doux et humide, l’hiver météorologique, qui s’étend du 1ᵉʳ décembre au 28 février, a pris ses quartiers avec un temps froid et des chutes de neige. Ces derniers jours, les premiers flocons ont recouvert les sommets montagneux, témoignant d’un véritable tournant climatique. Les températures affichent une tendance baissière marquée, annonçant sans équivoque l’arrivée de l’hiver dès le début de décembre.

Cependant, ce froid hivernal pourrait être ponctué par un épisode climatique particulier. Selon le dernier bulletin publié ce mardi par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), il existe une probabilité de 55 % qu’un épisode La Niña se développe entre décembre 2024 et février 2025. Cette manifestation devrait toutefois être de courte durée et de faible intensité.

La Niña, souvent décrite comme l’inverse d’El Niño, se caractérise par un refroidissement à grande échelle des eaux de surface dans le Centre et l’Est du Pacifique équatorial. Elle s’accompagne de variations significatives de la circulation atmosphérique tropicale, notamment au niveau des vents, de la pression atmosphérique et des précipitations.

Ces perturbations influencent le climat mondial, produisant des effets opposés à ceux d’El Niño. Mais malgré son potentiel refroidissant, l’OMM estime que cet épisode ne suffira pas à contrer les effets du réchauffement climatique, amplifiés par les niveaux records de gaz à effet de serre.