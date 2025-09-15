Le temps en Algérie ce lundi 15 septembre : pluies et orages attendus dans ces régions !

La journée de ce lundi 15 septembre s’annonce globalement calme sur une grande partie du territoire national, même si certaines régions du sud continueront de subir les effets de perturbations météorologiques.

Selon le bulletin de l’Office national de la météorologie (ONM), le ciel restera dégagé sur l’ensemble du nord du pays. Une atmosphère clémente devrait ainsi accompagner les habitants des régions côtières et intérieures, offrant des conditions idéales en ce début de semaine. De plus, l’état de la mer restera globalement stable le long de la bande côtière.

Météo Algérie : temps instable au sud du pays

En revanche, le sud du pays connaîtra un temps plus contrasté. Le ciel se couvrira progressivement, devenant voilé à localement nuageux, avec des risques d’orages et de pluies isolées. Ces précipitations concerneront notamment les régions d’In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et Tindouf.

Les services de Météo Algérie ont d’ailleurs placé ces wilayas en vigilance jaune « pluie » et « orage ». Cette alerte de niveau 1 prévoit des averses orageuses qui pourraient perturber la circulation et compliquer les déplacements.

Au sud-est, le ciel restera largement dégagé, offrant un contraste marqué avec les autres régions sahariennes. Les habitants de cette partie du pays devraient ainsi profiter d’une météo plus clémente, sans risques majeurs signalés.

Face à ces conditions météorologiques, l’ONM recommande de rester attentif aux bulletins actualisés et d’adopter des comportements prudents, surtout dans les régions concernées par les averses orageuses.

La Niña de retour : quel impact sur notre météo cet hiver ?

Le phénomène climatique La Niña s’apprête à refaire son apparition d’ici à la fin de l’année, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Après plusieurs mois marqués par des conditions neutres dans le Pacifique, les experts estiment à 55 % la probabilité d’un retour de La Niña entre septembre et novembre, une chance qui grimpe à 60 % pour la période d’octobre à décembre. En revanche, le scénario d’un nouvel El Niño est écarté.

La Niña se caractérise par un refroidissement des eaux de surface dans le Pacifique équatorial, à l’inverse d’El Niño qui provoque un réchauffement. Ces deux phénomènes naturels influencent directement le climat mondial, avec des répercussions parfois positives, parfois négatives.

Bonne nouvelle pour les Antilles et les États-Unis, l’épisode attendu devrait rester faible. Un La Niña puissant aurait pu amplifier le nombre et l’intensité des ouragans. En Europe, son influence reste incertaine, mais ce phénomène tend souvent à favoriser des hivers secs, avec un risque de froid marqué en début de saison.

À l’échelle planétaire, La Niña exerce généralement un effet rafraîchissant, capable d’atténuer légèrement le réchauffement climatique. Toutefois, les spécialistes préviennent d’un épisode faible, comme celui attendu cet hiver, ne devrait pas modifier significativement la tendance globale.