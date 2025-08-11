Le temps en Algérie ce lundi 11 août : quelles sont les prévisions météo du jour ?

La journée de ce lundi 11 août s’annonce contrastée sur l’ensemble du territoire national, avec un ciel changeant et des phénomènes météorologiques parfois intenses. Météo Algérie prévoit des variations marquées entre les différentes régions, allant du soleil généreux aux averses orageuses, en passant par un ciel voilé sur certaines régions sahariennes. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de la journée !

Sur les régions du centre et de l’ouest, la journée débutera sous un ciel couvert. Des formations orageuses pourraient se développer à l’intérieur du pays, apportant localement des précipitations. Les habitants de ces zones devront donc rester attentifs aux évolutions rapides du temps.

À l’est, le littoral bénéficiera d’un bel ensoleillement, idéal pour les activités extérieures. Cependant, les régions intérieures verront une couverture nuageuse s’installer progressivement, avec un risque de pluies dans l’après-midi.

Au sud du pays, le ciel se voilera sur le nord Sahara, le Sahara central et l’extrême sud. Malgré cette couverture nuageuse, la météo restera globalement calme. Sur les autres régions sahariennes, le soleil dominera largement, offrant des conditions plus stables.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune pour plusieurs wilayas

Dans son bulletin météo, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune « pluie » et « orage ». Cette alerte concerne les wilayas de In Guezzam, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, Khenchela, Biskra et Ouled Djellal.

Ces régions pourraient connaître, par moments, des averses orageuses pouvant s’accompagner de rafales de vent. D’ailleurs, des vents de sable pourraient affecter les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et de Adrar. Il est important de faire preuve de vigilance, car ce phénomène réduit la visibilité, notamment sur les routes.

Ainsi, les services météorologiques recommandent aux citoyens de rester prudents, particulièrement lors de leurs déplacements, et de suivre les mises à jour régulières pour éviter toute surprise liée aux changements rapides de la météo.

État de la mer en Algérie : retour au calme attendu ce lundi !

Après plusieurs jours marqués par une mer agitée et des conditions instables au large des côtes algériennes, ce lundi, l’accalmie se confirme enfin. Les prévisions météorologiques annoncent des conditions favorables sur l’ensemble du littoral, offrant aux estivants l’opportunité de profiter pleinement des plages et de la baignade.

Ce retour au calme constitue une bonne nouvelle pour les vacanciers qui, ces derniers jours, avaient dû composer avec des vagues fortes et un vent parfois soutenu. Les activités nautiques devraient ainsi se dérouler dans de meilleures conditions, que ce soit pour la baignade, la plongée ou la navigation de plaisance.

Cependant, les autorités rappellent qu’un plan d’eau apparemment tranquille peut toujours présenter des dangers. Les estivants sont invités à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité sur les plages, à se baigner dans les zones surveillées et à suivre les instructions des agents de la Protection civile. Une vigilance accrue reste la meilleure garantie pour éviter les risques de noyade.