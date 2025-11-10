Le temps en Algérie ce lundi 10 novembre : que nous réservent les prévisions météo du jour ?

Après un épisode de pluies soutenues et d’averses orageuses, le ciel algérien retrouve progressivement sa sérénité. Ce lundi 10 novembre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un retour à de conditions plus stables sur une grande partie du pays. Les régions de l’Ouest et du Centre profiteront d’un temps plus clément, signe d’une accalmie bienvenue après plusieurs jours de perturbations.

Dès les premières heures de la matinée, un léger brouillard recouvrira certaines régions côtières avant de se dissiper, laissant place à un ciel de plus en plus dégagé. Dans les régions intérieures et sur les hauts plateaux, quelques nuages bas persisteront encore en début de journée, mais le soleil reprendra vite le dessus. L’atmosphère s’annonce globalement calme, avec une nette amélioration des conditions météorologiques au fil des heures.

Sur l’Ouest du pays, notamment dans les wilayas côtières, le ciel restera encore voilé à nuageux par endroits. Quelques averses orageuses isolées pourraient se produire localement avant une amélioration sensible prévue dans l’après-midi. Les habitants de ces régions devraient donc retrouver un temps plus agréable, propice aux activités en extérieur.

Le Sud, de son côté, conservera son calme habituel. Le soleil dominera largement l’ensemble des régions sahariennes, où le ciel restera limpide du matin jusqu’au soir. Ces conditions stables s’accompagnent d’un vent léger et sec, typique de cette période de l’année.

Côté températures, la douceur persiste au Nord. Les maximales atteindront 22 à 24 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures et les Aurès afficheront entre 16 et 24 °C. Dans le Sud, la chaleur se maintient avec des valeurs oscillant entre 27 et 37 °C, notamment dans le Sahara central et les zones proches du Hoggar.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » dans ces wilayas !

Cette stabilisation du temps met fin à un épisode pluvieux intense qui a concerné plusieurs wilayas du pays durant le week-end et en début de semaine. Après les vigilances orange émises par l’ONM, les habitants pourront enfin souffler, même si les services météorologiques recommandent de rester attentifs à l’évolution du ciel, la saison automnale étant souvent marquée par des changements rapides.

D’ailleurs, Météo Algérie maintient une vigilance jaune pour risques de pluies et d’orages sur plusieurs wilayas du Nord-Est du pays. Les wilayas concernées par cette alerte sont Souk Ahras, Béjaïa, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel et El Tarf. Ces régions, déjà touchées ces derniers jours par des précipitations importantes, pourraient encore connaître quelques épisodes pluvieux intermittents accompagnés de coups de tonnerre et de rafales de vent.