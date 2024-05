Le temps en Algérie ce jeudi 30 mai : fin de semaine relativement chaude en perspective !

Le mois de juin approche à grands pas, et il ne reste plus qu’un jour avant son arrivée tant attendue. Mai nous a offert une palette de conditions météorologiques variées, avec des journées chaudes qui annoncent l’arrivée proche de la saison estivale. Alors que nous nous apprêtons à profiter de ce premier week-end, découvrons ensemble ce que la météo nous réserve !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient un temps relativement chaud pour ce jeudi, principalement sur l’intérieur Ouest et Centre-Ouest du pays. Les températures maximales oscilleront entre 23 et 35 °C sur les régions côtières, entre 28 et 38 °C dans les zones intérieures et les hauts plateaux et entre 33 et 44 °C dans le grand Sud.

Bulletin Météo Algérie : la pluie persistera ce 30 juin dans ces régions !

Pour ce jeudi 30 mai, le ciel se montrera majoritairement dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord de l’Algérie. Cependant, les habitants de l’intérieur, des hauts plateaux et des Aurès devront garder un œil sur le ciel, car quelques foyers orageux isolés pourraient se développer durant l’après-midi et la soirée, entraînant des averses de pluie sporadiques.

Les régions sahariennes ne seront pas en reste. Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble. Cependant, l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara Oriental connaîtront des foyers orageux isolés dans l’après-midi et la soirée. Ces conditions pourraient également se manifester par des formations cumuliformes sur le Nord Bécharois et le Nord Sahara, susceptibles de se transformer en orages isolés localement.

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour “pluie” et “orage”. Les régions concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, Djanet, Illizi, Tlemcen, El-Bayadh et Naâma.

