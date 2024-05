Le temps en Algérie ce jeudi 23 mai : que nous réserve la météo en cette fin de semaine ?

Alors que c’est déjà la fin de semaine et que le week-end tant attendu est à nos portes, il est temps de découvrir les prévisions météo pour ce jeudi 23 mai 2024. Dans son dernier bulletin, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un temps varié à travers le pays, avec des conditions météorologiques qui méritent votre attention.

Pour ce jeudi, les régions Nord de l’Algérie connaîtront un ciel partiellement voilé. Cependant, l’intérieur des terres, les hauts plateaux et les Aurès pourraient voir se développer quelques foyers orageux isolés durant l’après-midi et la soirée. Ces orages pourraient apporter des pluies, notamment sur les hauts plateaux ouest. Il est possible que ces pluies débordent localement vers les régions côtières du Centre du pays en cours de soirée. Les habitants de ces régions devraient donc se préparer à des averses potentielles.

Dans les régions sahariennes, le bulletin de l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Toutefois, quelques foyers orageux isolés pourraient se développer durant l’après-midi et la soirée, en particulier du Hoggar/Tassili vers le Sahara oriental et le sud des Oasis. Ces orages pourraient occasionner quelques pluies par endroits, mais le ciel devrait rester principalement clair ailleurs.

Avec l’arrivée du week-end, il est important de connaître les conditions météorologiques, surtout si vous avez des plans de voyage ou des activités en plein air. Les éventuels orages et pluies pourraient perturber les déplacements et les événements, il est donc conseillé de consulter régulièrement les mises à jour de Météo Algérie.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Selon les dernières prévisions de Météo Algérie, le mercure devrait osciller entre 20 et 26 °C sur les régions côtières, offrant une journée agréable pour les habitants de ces zones. Dans les régions intérieures, les températures varieront entre 24 et 33 °C, apportant une chaleur modérée. En revanche, les régions sahariennes connaîtront une chaleur plus intense, avec des températures allant de 33 à 45 °C.

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) maintient une vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages dans trois wilayas du Sud du pays. Les wilayas concernées sont Tamanrasset, Djanet et Illizi. Les habitants de ces régions doivent rester vigilants et se préparer à des conditions météorologiques potentiellement perturbées.