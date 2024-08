Le temps en Algérie ce jeudi 22 août : la chaleur va-t-elle persister en cette fin de semaine ?

La semaine touche à sa fin, annonçant l’arrivée week-end. Mais avant de planifier vos activités pour cette fin de semaine, il est important de se préparer pour la journée et découvrir ce que nous réservent les prévisions météo du jour, entre chaleur intense et orages.

L’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé pour les régions Nord du pays. Cependant, la journée ne sera pas totalement exempte de perturbations. En effet, l’après-midi et la soirée verront des formations nuageuses se développer sur l’intérieur du pays, notamment sur les Hauts Plateaux Ouest et Centre ainsi que dans la région des Aurès. Ces nuages cumuliformes pourraient évoluer en foyers orageux isolés, susceptibles de provoquer quelques averses, particulièrement dans le Centre du pays.

En ce qui concerne les régions sahariennes, la situation sera quelque peu similaire. Le Nord de la région de Béchar ainsi que le Nord Sahara connaîtront un ciel souvent voilé à localement nuageux. Là aussi, le développement de foyers orageux isolés en fin d’après-midi et en soirée pourrait entraîner de légères précipitations par endroits.

Quant aux régions situées à l’Extrême Sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra ce jeudi. Cependant, l’après-midi et la soirée verront également l’apparition de foyers orageux isolés, avec des risques de pluie locales.

Météo Algérie : « pluie » et « orage » dans ces wilayas !

En outre, Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune pour orages et pluies, couvrant plusieurs wilayas à travers le pays. Cette mesure concerne notamment les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Batna, Tindouf, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Naâma, et Béchar.

Selon les prévisions, ces régions pourraient connaître des conditions météorologiques instables avec des orages potentiellement intenses accompagnés de pluies. Par conséquent, il est important de rester vigilants et de surveiller les dernières mises à jour des services de l’ONM.

Chaleur persistante dans différentes régions du pays !

Pour ce jeudi 22 août, les prévisions météorologiques annoncent la persistance d’un temps caniculaire et une chaleur intense le long de la frontière algéro-malienne ainsi que dans le Sahara central. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune « canicule », les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah.

Sur les côtes, les températures maximales varieront entre 29 et 36 °C. Les régions intérieures connaîtront des températures plus élevées, oscillant entre 31 et 38 °C. Alors que dans les régions sahariennes, la situation sera plus extrême. Les températures maximales grimperont entre 35 et 48 °C.