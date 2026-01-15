Le temps en Algérie ce jeudi 15 janvier : temps stable, mais retour de la pluie dès cette date !

Un temps globalement stable continue de dominer les prévisions météorologiques en Algérie en cette fin de semaine. Après plusieurs journées marquées par une relative accalmie, les modèles numériques annoncent un retour progressif du mauvais temps à partir de ce week-end. En attendant cette dégradation annoncée, la journée de ce jeudi 15 janvier s’inscrit sous le signe de la stabilité sur la majorité du territoire national.

Selon les services de Météo Algérie, les régions nord du pays bénéficieront d’un ciel généralement dégagé tout au long de la journée. Quelques passages nuageux pourraient toutefois apparaître localement, notamment sur les régions de l’Ouest ainsi que sur les régions intérieures de l’Est, sans impact notable sur les conditions générales. Cette configuration offrira une atmosphère relativement calme, propice aux activités quotidiennes, dans un contexte hivernal toujours présent mais sans perturbations majeures.

Au Sud, les conditions météorologiques resteront également favorables. Un ciel globalement dégagé dominera l’ensemble des régions sahariennes. Quelques pluies locales pourraient cependant concerner le Nord du Sahara et le Sahara central, sous forme d’averses éparses, sans caractère généralisé. Ces précipitations resteront ponctuelles et n’altéreront pas la stabilité globale observée sur ces régions.

Cette situation météorologique stable devrait se maintenir jusqu’à vendredi. Les modèles numériques de prévision indiquent en effet un temps calme et dégagé sur la plupart des wilayas du Nord, avec seulement quelques pluies parfois significatives attendues sur certaines régions de l’Ouest et du Sud-Ouest. Ces épisodes pluvieux resteront localisés et ne remettront pas en cause la tendance générale à l’accalmie.

Prévisions météo en Algérie : la pluie de retour dès samedi !

Cependant, ce répit s’annonce de courte durée. À partir de samedi prochain, un changement notable de la situation météorologique se profile. Les prévisions font état de l’arrivée d’une puissante dépression atmosphérique chargée d’air froid, qui affectera progressivement les régions nord du pays. Les premières zones concernées seront les régions Ouest, où les conditions deviendront rapidement pluvieuses et froides.

Au fil de la journée de samedi, cette perturbation gagnera les régions centrales puis orientales. Elle s’accompagnera de pluies parfois soutenues et de chutes de neige importantes, notamment sur les reliefs intérieurs et à des altitudes relativement basses. Les précipitations devraient se poursuivre durant plusieurs jours, installant un temps hivernal durable sur une large partie du pays.

Les températures suivront cette tendance à la baisse. Les minimales resteront très basses, surtout durant la nuit et en début de matinée, avec des valeurs comprises entre -4 et 2 °C dans les régions intérieures. Sur le littoral, le mercure oscillera entre 4 et 7 °C, tandis que les régions du Sud enregistreront des températures comprises entre 3 et 10 °C. Les maximales, quant à elles, varieront entre 14 et 20 °C sur les zones côtières, et entre 12 et 15 °C dans les régions intérieures.

En résumé, si ce jeudi 15 janvier s’annonce calme et relativement clément sur l’ensemble du territoire, les prochains jours appellent à la vigilance. Le retour du froid, de la pluie et de la neige marquera une nouvelle phase hivernale dès ce week-end, incitant les citoyens à suivre de près l’évolution des bulletins météorologiques.