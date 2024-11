Le temps en Algérie ce jeudi 14 novembre : vents violents, pluies et orages dans plusieurs régions

En cette fin de semaine, les conditions météorologiques annoncent un temps contrasté à travers les différentes régions du pays. Des vents violents, des pluies ainsi que des orages seront au rendez-vous ce jeudi 14 novembre dans plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour la journée !

D’après le bulletin de Météo Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé en général couvrira les régions Nord du pays, bien que des formations nuageuses cumuliformes soient prévues dans l’après-midi et la soirée sur les zones intérieures, les Hauts Plateaux et les Aurès. Ces nuages pourraient évoluer en orages isolés, accompagnés de quelques averses par endroits.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera voilé, avec quelques passages nuageux plus marqués sur le Sud-Ouest, où des pluies éparses pourraient se manifester. Le reste des régions sahariennes profitera d’un ciel principalement dégagé.

Les températures de ce jeudi s’annoncent plutôt douces, avec des maximales oscillant entre 23 et 29 °C sur les régions côtières, entre 19 et 30 °C dans les régions intérieures et entre 20 et 33 °C dans les régions sahariennes.

Alerte météo en Algérie : quelles sont les wilayas placées en vigilance ?

Ce jeudi 14 novembre, plusieurs wilayas du pays font face à des phénomènes météorologiques marqués, selon l’Office National de la Météorologie (ONM). Vents violents, des orages et des pluies sont attendus dans plusieurs régions, avec une vigilance jaune émise par Météo Algérie pour anticiper ces conditions.

Dans les wilayas de Béchar, Naâma et El Bayadh, des vents violents accompagnés de vents de sable risquent souffler et de perturber la visibilité sur les routes. Cette vigilance s’étend également aux wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest, où des orages et des averses de pluie sont attendus.

Les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Relizane, Tiaret, Aïn-Témouchent, Tlemcen, El Bayadh, Saïda, Naâma, Mascara, Oran et Béchar restent donc sous surveillance pour des risques d’orages et de pluies.