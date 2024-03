Le temps en Algérie ce jeudi 14 mars : voici les prévisions météo de cette fin de semaine

Alors que nous nous approchons à pas pressés du week-end, ce jeudi 14 mars, qui coïncide avec le quatrième jour du mois sacré de Ramadan, marque la fin de semaine. Mais que nous réserve-t-il côté météo ? Allons-nous être bénis par un ciel ensoleillé ou devons-nous nous attendre au retour de la pluie ? Toutes ces réponses, et bien plus encore, vous attendent dans les lignes qui suivent !

Dans son dernier bulletin météo pour ce jeudi 14 mars, l’Office National de la Météorologie (ONM) nous livre ses prédictions pour les régions Nord du pays. Il semble que le ciel soit enclin à se couvrir, affichant un aspect souvent voilé. Une perspective qui invite à la prudence pour ceux qui planifient des activités en extérieur, mais qui offre également une atmosphère particulière, teintée de mystère et de douceur.

Quant aux vastes étendues sahariennes qui jalonnent notre pays, les services de Météo Algérie nous promettent un ciel plus dégagé, avec quelques voiles nuageux. Cependant, en soirée, une évolution est attendue, avec un ciel devenant souvent voilé à localement nuageux sur le Nord Sahara et le Sahara central. Une transformation atmosphérique qui peut apporter son lot de merveilles visuelles, offrant des panoramas célestes époustouflants.

À LIRE AUSSI :

>> Horaires de l’imsak et de l’iftar du jeudi 4 Ramadan (14 mars 2024)

Le temps en Algérie ce 14 mars : quelles sont les températures pour ce jeudi ?

Par ailleurs, du côté du thermomètre, les températures maximales promises oscillent entre des extrêmes, offrant un panorama thermique varié à travers le pays. Sur les régions côtières, les températures afficheront une certaine fraîcheur, avec des valeurs comprises entre 17 et 23 °C. Dans les régions intérieures, les températures oscilleront entre 18 et 27 °C. Quant aux vastes étendues sahariennes, les températures varieront entre 24 et 39 °C.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), à Tipaza, le thermomètre affichera 17 °C, tandis qu’à Annaba et à Tenes, il atteindra les 18 °C. Béjaia quant à elle connaîtra une température de 19 °C, tandis que Tlemcen enregistrera 23 °C. En outre, d’autres régions connaîtront des températures variées : 18 °C à Médéa, 21 °C à Tébessa et à Khenchela, 24 °C à Mascara, 27 °C à Relizane, 30 °C à Illizi et 32 °C à Tindouf et à In Salah.