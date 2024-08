Le temps en Algérie ce dimanche 1ᵉʳ septembre : que nous réservent les prévisions météo du jour ?

Ce dimanche 1ᵉʳ septembre marque le début d’une nouvelle semaine et d’un nouveau mois ! L’arrivée du mois de septembre annonce l’approche à grands pas de l’automne et de la rentrée scolaire. La météo nous réserve encore quelques surprises estivales pour ce premier jour du mois.

Selon les prévisions météo du jour, un ciel ensoleillé prédominera sur les régions Nord de l’Algérie. Cependant, les régions intérieures devront se préparer à des développements orageux en fin d’après-midi, susceptibles de provoquer des averses locales. Dans les régions sahariennes, un ciel dégagé dominera, mais l’extrême Sud du pays pourrait également faire face à des averses orageuses en fin de journée.

Canicule en Algérie : quelles sont les régions concernées ?

La chaleur reste bien présente, notamment au niveau des régions de l’Est du pays où un temps chaud, voire caniculaire, est attendu. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Skikda, Guelma, Annaba et El Tarf.

Côté températures, les maximales oscilleront aujourd’hui entre 31 et 39 °C sur les régions côtières. Dans les régions intérieures, les températures varieront aussi entre 31 et 39 °C. Quant aux régions sahariennes, elles connaîtront une chaleur intense, avec des températures comprises entre 34 et 45 °C.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans ces wilayas !

En outre, les services de Météo Algérie annoncent des conditions météorologiques particulièrement instables dans plusieurs régions du pays. En effet, une vigilance jaune « orage » et « pluie » a été émise pour un large éventail de wilayas.

Les régions concernées par cette alerte météo comprennent Alger, Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Tipaza, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béni-Abbès, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Guelma, Tindouf, Annaba, Djanet, Djelfa, Tlemcen, Skikda, El-Bayadh, Médéa, Biskra, El-Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Ouled-Djellal, Blida et Béchar.

En somme, ce dimanche 1ᵉʳ septembre s’annonce chaud et ensoleillé pour une grande partie du pays, avec quelques orages en fin de journée. Le mois de septembre débute sous le signe de la chaleur, mais l’automne se fait déjà sentir à travers des phénomènes météorologiques plus variés. Il est donc conseillé de rester vigilant face à ces conditions météorologiques changeantes.