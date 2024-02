Le temps en Algérie ce 4 février : que nous réserve la météo pour ce début de semaine ?

Alors que le mois de février s’installe, les conditions météorologiques générales restent globalement stables, mais une légère baisse des températures se fait remarquer, particulièrement en début de journée. Un froid mordant accompagne les premières heures de la journée, enveloppé par une brume et parfois du brouillard. Mais que nous réserve le temps pour ce début de semaine ?

Ce dimanche 4 février 2024, les prévisions météorologiques semblent être favorables avec un temps stable et ensoleillé qui embrassera l’ensemble du territoire national. Une journée qui s’annonce sous le signe de la clarté céleste, puisque le ciel sera généralement dégagé sur les régions du Nord et du Sud, à l’exception de quelques nuages qui pourraient ponctuer le ciel de l’extrême Ouest du pays.

Cependant, malgré ce tableau idyllique, il est crucial de rester attentif à certains détails météorologiques. Des brumes locales et de brouillard dense pourraient envelopper les premières heures de la journée, surtout dans les régions du Nord. Une atmosphère matinale qui apporte une dimension pittoresque au début de la journée, mais qui nécessite une vigilance accrue sur les routes en raison de la visibilité réduite.

Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) maintiennent un niveau de vigilance jaune pour les phénomènes de « vent violent » et « vent de sable » dans certaines wilayas de notre vaste Sud. Cette mise en garde concerne spécifiquement les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Adrar et In Guezzam. Il est par conséquent impératif d’adopter une attitude prudente, en particulier pour les conducteurs, car les soulèvements de sable pourraient entraîner une réduction de la visibilité sur les routes.

Dans l’actualité météo du jour, il est important d’avoir un aperçu des températures attendues dans différentes régions du pays. À Béchar et à Djanet, les températures atteindront 17 °C, tandis qu’à Illizi et à Béni Abbs, elles afficheront respectivement 18 °C. Adrar se prépare à une journée clémente avec une température de 20 °C, suivie de près par Tindouf et Tamanrasset à 21 °C. In Guezzam connaîtra une journée particulièrement douce avec une prévision de 23 °C, alors que Bordj Badji Mokhtar affichera un confortable 24 °C.

Le thermomètre semble connaître une légère baisse, à El Bayadh, les températures se stabiliseront autour de 12 °C, tandis que Khenchela et Blida afficheront 14 °C. Djelfa et Tlemcen enregistreront des températures de 15 °C, suivies de près par M’sila à 17 °C. Mostaganem et Alger connaîtront une journée agréable avec des températures de 19 °C, tandis qu’Ouled Djellal affichera 20 °C. Enfin, El M’ghair clôturera cette diversité thermique avec une température de 21 °C.

