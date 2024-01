Le temps en Algérie ce 28 janvier : quelle météo prévoir pour ce début de semaine ?

Une atmosphère clémente persiste sur l’ensemble du territoire, peignant le ciel d’une splendeur ensoleillée tandis que les températures demeurent agréablement douces. Alors qu’une nouvelle semaine s’annonce, plongeons dans les détails météorologiques qui marqueront ce dimanche 28 janvier 2024 !

Le soleil, fidèle complice de notre quotidien météorologique, continue de dominer les cieux, dissolvant les nuages pour offrir un spectacle lumineux à travers toutes les régions du pays. Les températures, loin des extrêmes, se maintiennent à des niveaux relativement doux, promettant une journée aussi agréable que visuellement plaisante.

Ainsi, pour ce dimanche 28 janvier, les prévisions météorologiques dessinent un tableau nuancé dans les différentes régions du pays. Au Nord, un ciel voilé à partiellement voilé prédominera, offrant une atmosphère légèrement tamisée. En revanche, dans les contrées de notre grand Sud, une journée sous un ciel dégagé sera au rendez-vous. Le soleil brillera sans entrave !

Par ailleurs, il est crucial de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une vigilance jaune pour les wilayas de Djanet, In Salah et In Guezzam, annonçant des conditions propices à des phénomènes tels que le « vent violent » et le « vent de sable ». Cette alerte souligne la nécessité de rester vigilant, en particulier face aux éventuels soulèvements de sable qui pourraient survenir.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Quant aux températures prévues pour cette journée du 28 janvier, le mercure promet une gamme diversifiée à travers le territoir national. À Mostaganem, le thermomètre affichera 17 °C. Tébessa connaîtra une légère hausse avec 18 °C, tandis que Béjaia bénéficiera d’une agréable température de 19 °C. Dans les régions de Naama et d’El Oued, les températures atteindront respectivement 20 °C.

Par ailleurs, certaines localités bénéficieront de températures encore plus clémentes. Tlemcen, Alger, M’sila, Guelma et El Meniaa verront le mercure osciller autour de 21 °C, offrant ainsi des conditions météorologiques des plus agréables pour un dimanche ensoleillé.

En progressant dans le pays, le thermomètre s’élèvera davantage, atteignant 23 °C à Béni Abbes et à Laghouat. À Ain Témouchent et à Tipaza, les températures atteindront 24 °C, créant un climat doux et plaisant pour les habitants de ces régions côtières. À In Guezzam, le mercure culminera à 25 °C, tandis que Chlef enregistrera 26 °C. Enfin, Tamanrasset connaîtra une journée légèrement plus chaude avec une température maximale de 27 °C.