Le temps en Algérie ce 27 juillet : entre pluie et soleil, que nous réserve la météo aujourd’hui ?

Un changement de temps marque les prévisions météo de ce week-end, avec le retour de la pluie et des orages dans différentes régions du pays. En poursuivant la lecture de cet article, découvrez les prévisions météo pour ce samedi 27 juillet 2024 et programmer les activités de votre journée en conséquence.

Au Nord du pays, les régions du Centre et de l’Ouest connaîtront un ciel généralement voilé, avec des nuages plus denses à l’intérieur de ces régions. Ces formations nuageuses peuvent s’accompagner d’orages et de pluies locales.

D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de TISSEMSILT, LAGHOUAT, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, MSILA, TIARET, SÉTIF, DJELFA, EL-BAYADH, AÏN-DEFLA, MÉDÉA, NAÂMA et BOUIRA.

En contraste, les régions de l’Est profiteront d’un ciel dégagé et ensoleillé, promettant une journée agréable et clémente. Les activités en plein air pourront donc s’y dérouler sans perturbations majeures. Toutefois, il est important de suivre les mises à jour de Météo Algérie, en prévision d’un éventuel changement.

Pour les régions sahariennes, la météo de ce samedi prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble de notre grand Sud. Quelques nuages plus denses pourraient apparaître sur le Nord-Ouest, mais ils ne devraient pas causer de perturbations significatives.

Alerte tsunami en Méditerranée : que faut-il savoir ?

Depuis quelques jours, des affiches et des images circulent sur les réseaux sociaux, mettant en garde contre un prétendu tsunami en mer Méditerranée. Un recul inhabituel de la marée sur différentes plages méditerranéennes a suscité l’inquiétude et ouvert la voie aux spéculations. Cependant, les chercheurs et scientifiques réfutent ces allégations, affirmant qu’elles sont infondées.

En effet, ces experts soulignent que le retrait temporaire des eaux de mer est un phénomène normal, lié aux marées et aux courants. Ce processus, observé sur toutes les côtes, peut durer quelques semaines avant de disparaître. Les scientifiques insistent sur le fait qu’il n’y a aucun danger de tsunami en l’absence d’un séisme majeur en mer.

Pour qu’un tsunami se produise, il faut qu’un séisme de magnitude supérieure à 7 degrés se déclenche en mer. Ce type de tremblement de terre crée des vagues hautes pouvant se transformer en tsunami et affecter les côtes. À ce jour, aucun événement de ce genre n’a été enregistré dans la région.

En conclusion, le retrait temporaire de la marée observé récemment est un phénomène naturel et non un signe annonciateur de tsunami. La prudence reste de mise, mais il est essentiel de ne pas se laisser emporter par des spéculations non vérifiées. Il est donc important de se fier aux informations provenant de sources officielles et qualifiées.