Le temps en Algérie ce 22 décembre : entre éclaircies et pluies, quelle météo prévoir aujourd’hui ?

Les conditions météorologiques pour ce début de semaine offrent un mélange de soleil, de nuages et de précipitations. Dans cet article, découvrez plus en détails le bulletin météo de ce dimanche 22 décembre 2024.

Dans les régions de l’Ouest et du Centre, un temps généralement dégagé prédominera. Toutefois, les matinées pourraient être marquées par la présence de nuages et de brouillard local, particulièrement sur les régions intérieures et les hauts plateaux. Ces phénomènes devraient s’estomper rapidement pour laisser place à un ciel plus clair.

Les régions de l’Est, quant à elles, connaîtront des passages nuageux, accompagnés de quelques précipitations en matinée sur les régions côtières et proches côtières. En revanche, les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès profiteront d’un ciel dégagé, offrant des conditions plus stables.

Au Sud, le ciel sera généralement couvert à localement nuageux, avec des précipitations locales qui pourraient prendre la forme d’averses sur la région de Tindouf. Une amélioration progressive est attendue à partir de la soirée, ramenant un temps plus calme. Dans les autres régions du Sud, les conditions varieront entre un ciel dégagé et partiellement couvert, laissant place à une météo relativement clémente.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Le froid persiste en ce début de semaine, avec des températures maximales qui reflètent l’installation de l’hiver sur l’ensemble du territoire. Les régions côtières afficheront des valeurs oscillant entre 15 et 19 °C. Dans les régions intérieures, le mercure variera entre 10 et 18 °C. Alors qu’u Sud, le climat reste plus contrasté. Les températures maximales varieront entre 14 et 26 °C.

Alerte météo : retour de la pluie et de la neige en Algérie dès lundi !

L’hiver s’installe en Algérie, une perturbation pourrait se manifester dès ce lundi, avec le retour des précipitations et des chutes de neige dans plusieurs wilayas du Centre et de l’Est. Une forte dépression atmosphérique, centrée sur l’Europe de l’Est, apportera une masse d’air froid qui influencera les températures et les conditions climatiques sur le territoire.

Cette évolution météorologique affectera probablement les wilayas d’Alger, Blida, Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Annaba et Souk Ahras, qui connaîtront des précipitations importantes pouvant atteindre localement entre 20 et 30 mm.

En outre, cette perturbation touchera également les régions de Constantine, Skikda, Sétif, Bouira, et Batna, avec des températures minimales chutant entre -2 °C et -4 °C dans les zones intérieures. Sur le littoral, le mercure oscillera entre 4 °C et 5 °C, tandis que les régions sahariennes enregistreront des températures nocturnes comprises entre 1 °C et 7 °C.

Certains reliefs de l’Est, situés à une altitude de 1000 à 1200 mètres, se couvriront de blanc, avec des chutes de neige dès lundi soir. D’autres wilayas comme Béjaïa et Sétif se pareront aussi d’un manteau blanc dans la nuit de lundi à mardi.