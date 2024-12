Le temps en Algérie ce 18 décembre : que nous réservent les prévisions météo de ce mercredi ?

Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 18 décembre annoncent un temps stable sur l’ensemble du territoire national, selon l’Office National de la Météorologie (ONM). Entre ciel dégagé et températures modérées, dans cet article, découvrez le détail des conditions attendues pour la journée.

Sur les régions Nord, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Les habitants des Hauts Plateaux et des Aurès devront toutefois se préparer à un risque de gelée matinale, une caractéristique habituelle en cette période hivernale. Les températures maximales oscilleront entre 17 et 20 °C sur les régions côtières.

Les prévisions de l’ONM annoncent des températures atteignant les 17 °C à Annaba, 18 °C à Tipaza et Béjaia, 19 °C à Tenes, et jusqu’à 21 °C à Tlemcen. À l’intérieur du pays, le thermomètre indiquera 14 °C à Batna et Mila, 17 °C à Bouira et Saïda, et 19 °C à Relizane.

Météo Algérie : quel temps prévoir au Sud du pays ?

Dans les régions sahariennes, le ciel sera globalement dégagé, avec des passages nuageux prévus localement dans le Sud du Sahara Oriental. Les températures maximales varieront entre 14 et 24 °C, témoignant de la douceur qui persiste dans le Sud. Coté températures, Béchar enregistrera une maximale de 15 °C, tandis que Biskra affichera 18 °C et In Salah 19 °C.

Ainsi, ces prévisions annoncent une stabilité météorologique qui s’installe en ce milieu de semaine, avec des températures globalement en accord avec les moyennes saisonnières. Il est toutefois important de rester vigilants et de surveiller les mises à jour de Météo Algérie pour anticiper les changements de temps.

Point météo : les experts écartent-ils l’épisode La Niña ?

Alors qu’un épisode La Niña semblait se profiler au début de l’année, les dernières analyses scientifiques repoussent cette hypothèse. Les modèles climatiques laissaient entrevoir une transition rapide entre El Niño et La Niña. En février, la NOAA avait même émis une alerte sous forme de « La Niña Watch », signalant une probabilité de 50 à 60 % de l’apparition de ce phénomène.

Cette prévision reposait sur des anomalies positives de température de surface de la mer (TSM) dans le Pacifique central et oriental. Mais un refroidissement progressif s’est installé dans le Pacifique oriental, laissant penser à une possible installation de La Niña.

Cependant, cette tendance a rapidement été bouleversée par le retour des anomalies chaudes dans l’océan Pacifique. Cette fluctuation a empêché la stabilité nécessaire entre l’océan et l’atmosphère, condition sine qua non pour que La Niña s’établisse durablement.

Que dit le dernier bilan des experts ?

L’hypothèse d’un épisode La Niña s’écarte. Les conditions dans le Pacifique équatorial restent actuellement neutres, avec des températures proches des moyennes saisonnières. Les anomalies négatives observées en décembre ne suffisent pas à enclencher une transition vers La Niña.

Pourtant, une « bulle froide » sous-marine, persistante jusqu’à 200 mètres de profondeur, continue d’attirer l’attention des spécialistes. Cette masse d’eau froide pourrait, en remontant à la surface, refroidir les températures océaniques, bien que son impact reste limité pour le moment.

Les experts restent attentifs à l’évolution des conditions océaniques et atmosphériques dans les mois à venir. Bien que La Niña soit écartée, la dynamique climatique demeure complexe et sujette à des variations inattendues.