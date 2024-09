Le temps en Algérie ce 15 septembre : ciel ensoleillé ou voilé, quelle météo prévoir aujourd’hui ?

L’automne approche à grands pas avec des signes de plus en plus marqués. Les prévisions météorologiques de ces derniers jours annoncent une transition progressive vers des conditions automnales en Algérie, avec l’arrivée de pluies orageuses et une baisse notable des températures. Le bulletin météo de ce dimanche 15 septembre 2024 révèle un contraste entre un temps ensoleillé sur certaines régions et des épisodes pluvieux sur d’autres.

Sur les régions côtières, notamment celles du Centre et de l’Est, le ciel restera principalement dégagé, offrant une journée agréable. À l’Ouest, la situation météorologique différera, avec un ciel voilé et une tendance orageuse dans les régions intérieures. Ces orages pourraient entraîner des pluies locales, en particulier dans l’après-midi.

Du côté des régions sahariennes, le ciel sera globalement dégagé en matinée. Cependant, à partir de l’après-midi, des nuages commenceront à s’installer sur certaines régions, particulièrement le Nord Sahara et l’extrême Sud, accompagnés d’orages isolés pouvant provoquer quelques averses locales.

Qu’en est-il des températures maximales du jour ?

Quant aux températures maximales, les valeurs vont varier selon les régions. Sur les côtes, les températures oscilleront entre 23 et 30 °C. Les régions intérieures afficheront des températures comprises entre 25 et 32 °C, tandis que le Sahara connaîtra des maximales allant de 29 à 42 °C.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune pour « pluies » et « orages » dans ces régions !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte météo pour plusieurs wilayas, plaçant ces dernières en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages. Cette mise en garde concerne principalement les régions du Sud et de l’intérieur du pays.

Ainsi, l’alerte de Météo Algérie concerne les wilayas suivantes : Ouargla, El-Oued, In-Guezzam, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In-Salah, Djanet, Djelfa, Illizi, El-Bayadh, El-M’Ghair, Naâma et Ouled-Djellal.

Point météo : quelle est la probabilité d’apparition de La Niña ?

Les dernières prévisions de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) révèlent une forte probabilité de voir un épisode La Niña se manifester d’ici à la fin de l’année, estimée à 60 %.

La Niña, qui désigne un refroidissement à grande échelle des eaux de surface dans le Pacifique équatorial, provoque des changements significatifs dans la circulation atmosphérique tropicale, notamment au niveau des vents, des pressions atmosphériques et des précipitations.

Ses impacts varient selon l’intensité, la durée de l’épisode et la période de l’année, avec des effets souvent contraires à ceux d’El Niño, particulièrement dans les zones tropicales.

Les centres mondiaux de prévisions à longue échéance, affiliés à l’OMM, confirment une probabilité de 55 % qu’une phase neutre de l’oscillation australe (ENSO) cède la place à La Niña entre septembre et novembre 2024.

Ce taux grimpe à 60 % pour la période d’octobre 2024 à février 2025, tandis que la possibilité d’un nouvel épisode El Niño est presque nulle. Malgré l’épisode La Niña qui a duré de 2020 à 2023, les neuf dernières années ont été marquées comme les plus chaudes jamais enregistrées.

L’épisode El Niño 2023/24, quant à lui, s’est classé parmi les cinq plus puissants, avec un pic observé entre novembre 2023 et janvier 2024. Bien que cet événement se soit dissipé, ses répercussions sur les conditions climatiques continuent de se faire sentir.