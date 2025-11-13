Le temps en Algérie ce 14 novembre : retour des pluies et des perturbations dès ce week-end

Après plusieurs jours de chaleur inhabituelle pour la saison, le temps va changer dès ce vendredi sur une grande partie du pays. Les prévisions de Météo Algérie annoncent la fin du calme atmosphérique, avec le retour des pluies, une baisse sensible des températures et des vents parfois violents.

Depuis deux jours, un épisode de chaleur marqué a concerné de nombreuses régions, aussi bien au Nord qu’au Sud du pays. Les températures ont grimpé nettement au-dessus des normales saisonnières, donnant à ce mois de novembre des allures estivales. Mais la situation s’apprête à basculer avec l’arrivée d’une série de perturbations d’origine atlantique.

🟢 À LIRE AUSSI : Un geste imprudent et risqué ! SETRAM met en garde les usagers des tramways

Dès ce vendredi, les premières pluies toucheront les wilayas de l’Ouest, notamment Relizane, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Mécheria, Naâma, El Bayadh, Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent. Les précipitations, parfois orageuses, s’accompagneront d’une baisse notable du mercure et de vents soutenus, rendant les conditions de circulation parfois difficiles sur les routes exposées.

Dans l’après-midi, la dégradation gagnera progressivement l’intérieur du pays. Des averses sont attendues sur les wilayas de M’Sila, Constantine, Khenchela et Tébessa, avant une accalmie relative en soirée. Ce changement de temps s’annonce donc comme le signe avant-coureur d’un week-end plus frais et humide sur les régions du Nord.

Sur les régions côtières du Centre et de l’Est, le ciel restera plutôt calme vendredi, avant une possible dégradation au début de la semaine prochaine. Le Sud du pays, quant à lui, conservera un temps globalement stable, à l’exception de Béchar, où quelques averses isolées ne sont pas exclues.

Météo Algérie : forte perturbation à prévoir dès lundi !

Les modèles météorologiques à long terme confirment cette tendance : une nouvelle vague de perturbations, plus actives et plus marquées, est à prévoir dès lundi. Elle devrait apporter un temps froid, pluvieux et venté, avec un recul sensible des températures sur l’ensemble du Nord du pays.

Météo Algérie appelle donc à la prudence, notamment pour les automobilistes et les habitants des zones côtières et montagneuses, exposées aux vents violents et aux routes glissantes. Après cette parenthèse de chaleur, l’automne semble enfin décidé à reprendre ses droits, annonçant un début de semaine prochaine typiquement de saison, entre pluie, fraîcheur et ciel gris.

BMS – Météo Algérie : vents forts persistant dans ces wilayas !

Par ailleurs, il est à rappeler que Météo Algérie a émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, signalant des vents violents qui devraient se poursuivre jusqu’à vendredi midi.

Le premier BMS concerne les wilayas du Centre, à savoir Chlef, Aïn Defla, Blida, Médéa, Tipaza, Alger et Boumerdès. Le vent soufflera de secteur Sud à Sud-Ouest avec une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, et des rafales pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h. Ce phénomène reste actif depuis hier à 21 h jusqu’à 12 h ce vendredi 14 novembre.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveau souffle pour le transport à Alger : 30 bus flambant neufs et ticket unique en préparation

Le second bulletin vise les wilayas de Naâma, Sidi Bel Abbès, le Nord d’El Bayadh, Tiaret et Saïda. Les vents y seront encore plus intenses, atteignant 90 km/h en rafales. Dans ces régions, les soulèvements de sable risquent de réduire considérablement la visibilité, compliquant les déplacements sur les axes routiers et exposant les automobilistes à des conditions de conduite difficiles. Ce BMS reste aussi valable jusqu’à midi aujourd’hui.