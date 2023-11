Le temps en Algérie ce 12 novembre : voici les prévisions météo pour la journée !

Les lueurs du week-end se sont estompées, laissant place à une nouvelle semaine en Algérie. L’automne, fidèle à sa nature changeante, déploie progressivement ses nuances sur la scène météorologique. Les premiers matins de novembre s’annoncent de plus en plus frais, incitant les habitants à saisir leurs écharpes et à se préparer à des journées qui s’habillent de nuances automnales. Les températures amorcent une descente, particulièrement marquée aux premières heures du jour. En effet, c’est le moment où le froid matinal vous invite à resserrer vos vestes et à vous préparer à affronter une journée qui débute sous des auspices automnaux.

Tandis que le week-end a dévoilé un ciel plutôt serein, les prévisions pour cette nouvelle semaine laissent entrevoir une possible variation dans le script météorologique. Les signes avant-coureurs de l’hiver se manifestent, avec la pluie qui pourrait faire son retour, préfigurant ainsi le changement de saison imminent. Un ballet météorologique où les gouttes de pluie esquissent les prémices d’une transition vers des jours plus frais et des nuits plus longues. Restez informés, car la météo de ce dimanche 12 novembre réserve peut-être quelques surprises !

Prévisions météo en Algérie : temps et températures pour ce dimanche 12 novembre !

En ce dimanche 12 novembre 2023, l’horizon météorologique s’ouvre sur une toile variée, déployant ses nuances au gré des régions. Dans le Centre et l’Est du pays, une vaste étendue de ciel dégagé préside, laissant le soleil étendre sa lumière bienfaisante. À l’Ouest, le ciel revêt un voile délicat, orchestrant une atmosphère où la clarté du jour cohabite avec une touche de mystère céleste.

Du côté de notre grand Sud, la météo réserve un spectacle contrasté. Au Nord Sahara et dans le Sahara occidental, un ciel voilé s’étend, offrant une danse subtile de l’ombre et de la lumière. Dans les autres régions sahariennes, la clarté domine, dépeignant un paysage où le ciel se dévoile dans toute sa splendeur.

En ce qui concerne les températures, à Sétif, El Bayadh et Tiaret, le thermomètre affiche 19 °C, tandis qu’à Tébessa, Saida et Tlemcen, il atteint les 20 °C. À Tipaza et Oum El Bouaghi, la journée se dessine avec une agréable chaleur de 21 °C. Mascara et Skikda se situent à 23 °C, tandis que Biskra et Relizane atteignent les 25 °C. En outre, à Ouargla, le mercure affiche les 26 °C, marquant le début d’une élévation thermique qui s’intensifie à Timimoun et Illizi, respectivement à 27 °C. Les températures continuent leur ascension, avec des sommets de 29 °C à Béni Abbes et Djanet, 31 °C à Tamanrasset, et un zénith de chaleur à Tindouf, affichant fièrement 32 °C.

