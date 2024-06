Le temps en Algérie ce 12 juin : ciel nuageux ou ensoleillé, que nous réserve la météo ?

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi 12 juin 2024 annonce une journée où le ciel dessinera un tableau contrasté à travers les différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez un aperçu détaillé des prévisions météorologiques pour la journée d’aujourd’hui.

Sur les régions côtières et proches-côtières du Nord du pays, un ciel passagèrement nuageux prévaudra avec une possibilité de quelques pluies. Ainsi, les habitants de ces régions devraient rester attentifs aux éventuelles averses en suivant les mises à jour de la météo. Dans les régions intérieures du pays, ainsi que sur les hauts plateaux et les Aurès, quelques formations cumuliformes pourraient se développer durant l’après-midi et la soirée, pouvant entraîner le développement de quelques foyers orageux isolés sur le Centre et l’Est, avec des précipitations localisées.

En général, les régions sahariennes connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé. Cependant, sur les Oasis, le ciel sera voilé à localement nuageux, avec quelques pluies probables. Le bulletin météo de l’ONM prévoit également quelques formations cumuliformes de l’extrême Sud vers Hoggar/Tassili et le Sahara Oriental durant l’après-midi et la soirée.

Alerte météo : persistance de la chaleur dans plusieurs régions ce 12 juin !

Une vague de chaleur continue d’affecter certaines régions du pays, avec des températures relativement chaudes. Météo Algérie a annoncé la persistance d’un temps chaud de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central et le Sud des Oasis. D’ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) mettent en garde contre des risques de canicule, en plaçant en vigilance jaune les wilayas de Ouargla, Illizi et In Salah.

Ainsi, le mercure affichera ce mercredi des valeurs variées à travers les différentes régions du pays. Sur les régions côtières, les températures oscilleront entre 23 et 28 °C, offrant une certaine fraîcheur par rapport aux terres intérieures, ou elles atteindront entre 24 et 35 °C. En revanche, dans les régions sahariennes, le thermomètre grimpera jusqu’à des sommets impressionnants, oscillant entre 35 et 48 °C.

Outre ces risques de canicule, Météo Algérie a aussi placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de vents de sable. Cette alerte concerne les wilayas de Ouargla, El-Oued, Touggourt, Msila, Tébessa, El-Mghair, Khenchela, Biskra et Ouled-Djellal.