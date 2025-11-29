Le temps ce samedi 29 novembre : faut-il s’attendre à un nouveau basculement météo dès demain ?

Après plusieurs jours marqués par un froid mordant et une instabilité persistante, le ciel s’éclaircit enfin ce samedi dans de nombreuses régions du pays. Le soleil regagne lentement du terrain, donnant l’illusion d’un retour au calme. Pourtant, ce répit restera de courte durée. Les prévisions météo annoncent déjà une nouvelle dégradation dès dimanche, avec un épisode pluvieux et orageux qui s’étendra sur plusieurs wilayas.

Les services météorologiques dressent un tableau clair, la journée de dimanche apportera un changement notable dans le Nord du pays. Le ciel restera partiellement nuageux sur l’ensemble de la bande Nord, mais l’Ouest se préparera à un regain d’instabilité dès l’après-midi. Les averses orageuses s’inviteront progressivement, signe que l’atmosphère demeurera chargée malgré l’accalmie temporaire de ce samedi.

Perturbation météo en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Les pluies toucheront un large éventail de wilayas, incluant Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh, Naâma, Béchar et Béni Abbès. Ces wilayas s’exposeront à des cellules orageuses parfois intenses, notamment en fin de journée. Les habitants devront rester attentifs aux risques de ruissellement rapide dans les zones sensibles, surtout dans les reliefs et les axes routiers déjà fragilisés par les précédents épisodes pluvieux.

Les températures afficheront des valeurs douces pour la saison. Sur les régions côtières, le thermomètre oscillera entre 18 et 20 °C, tandis que les régions intérieures évolueront entre 13 et 19 °C. Le vent soufflera modérément et atteindra jusqu’à 30 km/h par endroits, brassant un air encore chargé d’humidité et d’instabilité.

Météo Algérie : Quel temps prévoir au Sud du pays ?

Au Sud, l’atmosphère adoptera un visage différent. La matinée et le début d’après-midi offriront un ciel largement dégagé, sous un soleil franc typique des régions sahariennes. Cependant, les modèles annoncent l’arrivée d’averses orageuses en fin d’après-midi sur l’extrême Sud. Illizi et Tamanrasset se retrouveront concernées par ce regain d’activité orageuse, souvent imprévisible dans ces zones désertiques.

Les températures grimperont davantage dans le Sud, avec des valeurs comprises entre 16 et 32 °C. Le vent se renforcera également dans certains secteurs pour atteindre jusqu’à 40 km/h, un paramètre qui pourrait favoriser localement des phénomènes de sable ou de poussière avant l’arrivée des orages.