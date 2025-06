Le temps ce mercredi 11 juin : ciel dégagé ou nuageux, que disent les prévisions météo du jour ?

Alors que l’été s’installe doucement en Algérie, le beau temps domine les prévisions pour ce mercredi 11 juin 2025. Quelles régions profiteront du soleil et lesquelles devront sortir encore le parapluie ? Voici les détails du bulletin météo de la journée !

Le temps reste largement estival sur une bonne partie du territoire national ce mercredi 11 juin. Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), le ciel s’annonce dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions côtières. Une météo clémente qui s’installe durablement sur le littoral, tandis qu’à l’intérieur du pays, le décor change.

Les régions du centre et de l’ouest enregistreront un ciel plus chargé, avec des passages nuageux parfois intenses, ponctués par des orages localisés et quelques pluies. Ces phénomènes devraient se manifester principalement en cours de journée.

🟢 À LIRE AUSSI : Eau en Algérie : les barrages à moitié pleins, mais des écarts inquiétants entre régions

Au sud, les contrastes dominent. Le nord du Sahara, l’extrême sud et le sud du Sahara oriental se préparent à accueillir un ciel très nuageux à couvert, accompagné de pluies parfois orageuses. En revanche, les autres régions sahariennes profiteront de conditions plus clémentes, avec un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluie » et « orage » dans ces wilayas !

Par ailleurs, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour risques de pluie et d’orages dans plusieurs wilayas. Cette alerte météo de niveau 1 concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El Bayadh, Médéa, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

En outre, une alerte pour risque de canicule reste en vigueur dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Blida, Aïn Defla, Chlef, Relizane et Mostaganem. Les températures y atteindront des niveaux élevés, imposant prudence et hydratation, surtout pour les personnes vulnérables.

Canicule en Algérie : le ministère de la Santé rappelle les gestes à adopter

Alors que la chaleur s’intensifie dans plusieurs régions du pays, le ministère de la Santé appelle les citoyens à redoubler de vigilance. Dans un communiqué publié hier, le ministère insiste sur l’importance d’adopter des gestes simples, mais essentiels, pour préserver sa santé et celle de ses proches, notamment les plus vulnérables.

Les fortes chaleurs représentent un réel danger, surtout pour les personnes âgées, les nourrissons et les malades chroniques. Pour limiter les risques, le ministère conseille de garder les volets et les rideaux fermés sur les façades exposées au soleil. Il recommande également de maintenir les fenêtres closes lorsque la température extérieure dépasse celle de l’intérieur, et surtout d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes.

🟢 À LIRE AUSSI : Pour la 1ʳᵉ fois, ce pays de l’UE devient le principal importateur de pétrole algérien

Si une sortie s’impose malgré la chaleur, il vaut mieux la planifier tôt le matin ou en fin de journée. Porter des vêtements amples et légers, rester à l’ombre, se protéger d’une exposition prolongée au soleil et éviter les boissons sucrées ou trop caféinées font aussi partie des consignes à suivre. L’hydratation reste primordiale : il faut boire régulièrement et penser à faire boire les personnes âgées et les malades. Le ministère déconseille aussi toute activité physique ou extérieure, comme le sport, le jardinage ou le bricolage.

Le ministère attire l’attention sur plusieurs symptômes annonciateurs d’un coup de chaleur, particulièrement les maux de tête, nausées, soif intense, peau rouge, sèche et anormalement chaude, ou encore troubles de la conscience. Face à ces signes, il faut agir immédiatement et placer la personne dans un endroit frais, lui donner de l’eau, l’asperger d’eau fraîche ou la couvrir d’un linge humide, et l’éventer pour favoriser le rafraîchissement.