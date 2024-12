Le temps ce lundi 2 décembre : le froid s’installe en Algérie, voici les prévisions météo du jour

En ce début de semaine, le mois de décembre installe doucement son ambiance hivernale et son temps froid. L’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un temps contrasté pour ce lundi 2 décembre, avec des conditions météorologiques variées selon les régions du pays.

D’après le bulletin de Météo Algérie, les régions de l’Ouest et du Centre bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. Une météo calme est donc attendue, marquant cette première semaine du mois de décembre.

Dans les régions de l’Est, le ciel s’annonce passagèrement nuageux. Quelques averses pourraient survenir localement, affectant principalement les régions côtières et intérieures. Une vigilance légère est de mise pour ceux qui prévoient des déplacements dans ces régions.

Quel temps prévoir au Sud du pays ?

Dans le Sud, le temps reste globalement calme. Du long de la frontière algéro-malienne au Sahara central et oriental, un ciel souvent voilé prédominera, a prévu l’Office National de la Météorologie (ONM). Tandis que sur les autres régions sahariennes, un ciel dégagé sera au rendez-vous ce lundi 2 décembre.

Baisse des températures : le froid s’installe en Algérie !

Avec l’arrivée progressive de l’hiver, les températures maximales affichent une légère baisse. Sur les régions côtières, le mercure variera entre 18 et 21 °C. Les régions intérieures et les hauts plateaux enregistreront des températures comprises entre 14 et 22 °C. Au Sud, les maximales oscilleront entre 19 et 30 °C.

En bref…

Ce lundi 2 décembre 2024, le temps restera stable sur la quasi-totalité du territoire national. L’ONM n’a émis aucune alerte météo. Du côté des prévisions météorologiques, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les régions de l’Ouest et du Centre, tandis que des passages nuageux, accompagnés de possibles pluies locales, marqueront les régions côtières et intérieures de l’Est.

Au niveau des régions sahariennes, le temps restera souvent voilé du long de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara central et oriental, alors que les autres régions de notre grand Sud bénéficieront d’un ciel dégagé.