Le téléviseur LG OLED fête ses 10 ans d’excellence, d’innovation et de qualité

Cette année, le téléviseur LG OLED fête son 10e anniversaire ! Une réussite monumentale qui doit beaucoup à la ténacité et à l’esprit d’innovation du géant mondial LG. Depuis leur création en 2013, les téléviseurs OLED de LG sont devenus un pilier du marché des téléviseurs haut de gamme en seulement 10 ans grâce à son contraste inégalé qui permet d’obtenir des noirs parfaits et des couleurs réalistes, ainsi qu’à sa flexibilité et à sa finesse sans précédent.

En effet, c’est en 2013 que l’entreprise a présenté pour la première fois les téléviseurs LG OLED au monde, en surmontant toute une série de difficultés techniques et en surmontant le scepticisme des experts du secteur. Alors que d’autres se tournaient vers d’autres technologies, LG a vu l’opportunité d’ouvrir une nouvelle ère pour la télévision en investissant massivement dans ce territoire inexploré, et le reste appartient à l’histoire.

LG OLED, une décennie au sommet !

Reconnu à maintes reprises comme le meilleur, LG OLED n’a pas cédé sa place au sommet au cours de cette dernière décennie. D’ailleurs, les éloges ont commencé avant même la sortie officielle du premier modèle de téléviseur OLED de l’entreprise, comme en témoignent les onze (11) années consécutives au cours desquelles LG OLED a décroché le prix annuel de l’innovation du CES et les nombreux éloges que ce modèle a reçus de la part de publications majeures, y compris plusieurs titres de « Meilleur téléviseur de l’année » et d’innombrables affirmations.

À cet effet, LG a déclaré qu’il était « le meilleur téléviseur que j’aie jamais examiné », « une véritable merveille » et « le roi des téléviseurs ». Les téléviseurs OLED de LG représentent 60 % de tous les téléviseurs OLED vendus dans le monde et ont dépassé les 15 millions d’unités en termes de livraisons cumulées à la fin de l’année dernière.

Le téléviseur LG OLED célèbre ses 10 ans d’innovation et d’évolution

À l’occasion de la célébration de ses dix (10) ans d’existence, le leader mondial LG est revenu sur l’évolution du téléviseur OLED. Après avoir réussi à produire en série son premier téléviseur Full HD OLED de 55 pouces (et le premier au monde) en 2013, LG a continué à repousser les limites grâce à ses innovations matérielles et logicielles optimisées pour l’OLED.

Parmi les nombreux produits OLED révolutionnaires de l’entreprise, citons le téléviseur Wallpaper de 2017, fin comme du papier. Mais aussi, le téléviseur Rollable de 2020, sans précédent, dont l’écran peut s’enrouler et disparaître dans la base du téléviseur. Cette année, la société a présenté le plus grand téléviseur OLED au monde, à savoir le nouveau modèle sans fil de 97 pouces, alors qu’en 2019, elle a sorti son téléviseur OLED 8K de 88 pouces, une première dans le monde.

En outre, LG a aussi apporté des innovations logicielles pour les téléviseurs qui ont encore renforcé les capacités et l’expérience utilisateur offertes par LG OLED, notamment ses processeurs α (Alpha) 9 AI améliorant l’image et le son, ainsi que la plateforme webOS favorisant la convivialité et la commodité.

Vivez une expérience immersive avec les téléviseurs LG OLED

Leader du marché des téléviseurs haut de gamme depuis 10 ans, LG a amélioré la notoriété de l’OLED grâce à des activités de marketing continues et progressives axées sur le caractère unique de l’OLED et sur le développement et le perfectionnement de sa technologie d’affichage autoéclairé.

LG a mené des campagnes attrayantes axées sur un éventail de domaines différents, allant des films et des sports aux jeux et au monde de l’art, et soulignant les éléments qui sont uniques à l’OLED, tels que les pixels auto-émissifs, les noirs parfaits, les couleurs vives, le design mince et les facteurs de forme diversifiés.

Dans la campagne « Aurora » (2016), visuellement époustouflante et émotionnellement émouvante, la reproduction précise de l’image des téléviseurs OLED 4K de LG donne vie à la beauté incomparable des aurores boréales, exprimant toute la gamme des couleurs et la profondeur du ciel nocturne avec un réalisme incroyable.

Toujours en 2021, la campagne « Light Up Your World » de LG, qui comprenait une publicité télévisée et quatre vidéos en ligne, a mis en évidence l’expérience utilisateur mémorable et émotionnelle que seuls les téléviseurs OLED de LG et leurs pixels autoéclairés peuvent offrir. De plus, l’entreprise a présenté l’incroyable qualité d’image de ses téléviseurs OLED et les nouvelles possibilités d’expression artistique qu’ils offrent, avec le projet mondial LG OLED ART, créé en 2021.

Une meilleure vie s’offre à vous avec le LG OLED

LG a également fait équipe avec diverses marques de style de vie pour présenter les façons uniques dont les téléviseurs LG OLED améliorent la vie quotidienne, comme sa vitrine CES 2023 en collaboration avec Moooi, qui a présenté une expérience haut de gamme soulignant son engagement à répondre aux divers besoins et priorités des consommateurs. Lors de la 2022 London Craft Week, LG et le principal détaillant de style de vie, The Conran Shop, ont apporté une magie visuelle à ses emplacements de Chelsea et Marylebone grâce à l’art inspiré par le téléviseur LG OLED evo.

Ces dernières années, le géant sud-coréen s’est efforcé d’offrir une valeur de style de vie de niveau supérieur en introduisant de nouvelles innovations OLED sous l’égide de Lifestyle Screen, et ce, afin d’offrir une expérience utilisateur diversifiée répondant aux besoins segmentés de l’utilisateur. Par exemple, LG OLED FLEX, un téléviseur de jeu pliable, offre une solution à écran unique, capable de passer d’un écran plat à un écran incurvé quand l’utilisateur le souhaite. Les téléviseurs uniques et distinctifs de la collection LG OLED Objet, quant à eux, ajoutent de la beauté et du style à n’importe quel intérieur.

Après 10 ans d’excellence, LG OLED continue de se défier

Ne se contentant jamais de se reposer sur ses lauriers, LG continue de défier les conventions et d’innover pour conduire l’évolution de l’OLED et débloquer de nouvelles expériences de style de vie basées sur la valeur client. Parmi les produits LG OLED dévoilés au CES 2023, citons le LG SIGNATURE OLED M de 97 pouces, qui est le premier téléviseur OLED au monde capable d’afficher un signal AV transmis sans fil à 4K 120Hz qui permet aux utilisateurs d’aménager librement leurs espaces de vie, et l’OLED T avec son écran transparent qui apporte aux utilisateurs un tout nouveau niveau de liberté spatiale.

En outre, LG continue de fournir des technologies TV avancées telles que le processeur α 9 Gen 6 AI et le Brightness Booster Max, qui améliorent tous deux la qualité d’image et les performances du LG OLED evo. Et puis il y a webOS 23, qui offre l’expérience utilisateur la plus personnalisée de toutes les versions webOS à ce jour.

LG a travaillé sans relâche au cours de la dernière décennie pour réaliser l’immense potentiel de l’OLED. S’appuyant sur ce qu’elle a réalisé jusqu’à présent, l’entreprise continuera à créer et à innover au cours de la prochaine décennie, en explorant davantage les possibilités quasi illimitées présentées par sa technologie d’autoéclairage pour offrir une valeur ajoutée toujours plus grande à ses clients.

