Le télétravail en Angleterre s’ouvre au monde: les algériens concernés

Le monde s’ouvre à nouveau après une fermeture à cause de la crise sanitaire. Cette ouverture porte de bonnes nouvelles notamment concernant l’emploi car beaucoup de pays rejoignent la vague du recrutement international à l’instar du Canada, l’Angleterre ou encore la Belgique. Une solution à un seul problème avec plusieurs avantages.

Face au manque d’effectif dans plusieurs domaines, de plus en plus de pays ouvrent leurs portes aux travailleurs. Une tendance qui attire les algériens souhaitant joindre l’utile à l’agréable en particulier ceux souffrant du chômage. Un phénomène assez présent en Algérie et qui selon les experts, n’est pas près de diminuer pour les prochaines années.

Une option intéressante pour ceux qui veulent commencer un nouveau départ à l’étranger sur le plan professionnel voire même pour ceux qui souhaitent avoir de l’expérience à l’international mais sans pour autant quitter le pays. C’est désormais possible et c’est d’ailleurs l’opportunité que présente le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni recrute à distance

Le Royaume-Uni propose des offres d’emploi pour les algériens et contrairement aux autres offres d’emploi à l’étranger, la langue requise est l’arabe. Le premier poste est le poste d’Experience Manager, le deuxième poste à pourvoir est celui de comptable et le troisième est Manager en marketing chez Amazon Advertising. Pour postuler, la condition principale est de maîtriser la langue arabe (langue mère ou niveau C1).

Il suffit de se rendre sur le site internet uk.indeed, créer un compte, envoyer son Curriculum Vitae et une vidéo de cinq minute où on se présente et le tour est joué. Un entretien sera programmé par la suite dans le cas où vous correspondez au profile recherché.

Vous pouvez également chercher d’autres postes sur ce site, des paramètres sont disponibles pour effectuer une recherche précise et efficace selon vos ambitions et vos souhaits.