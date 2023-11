Le leader de la marque de téléphones ultra fins et robustes, IIIF150, devrait lancer son nouveau produit de la gamme B2, B2 Pro, lors de la vente annuelle IIIF150 2023, qui se déroulera du 11 au 17 novembre (PST). Cette année, IIIF150 a rencontré un grand succès sur le marché en B2 et B2 Ultra. Quant à la position médiane, voici à quoi s’attendre du B2 Pro.

Ultra fin, toujours

Les téléphones robustes IIIF150 sont toujours les plus fins parmi leurs concurrents dans la même configuration. B2 Pro, d’une épaisseur de 14,9 mm, avec excellence, précision, fiabilité et innovation. Emportant une batterie de 10 000 mAh, il n’est pas facile de construire un corps mince. Nous l’avons fait, cependant, sans sacrifier aucune performance difficile, tout en vous offrant une sensation ultra fine. Le téléphone est conçu dans un style sportif mécanique et se décline en deux versions, nommées PolarNight et SunLight.

De plus en plus résistant

Les téléphones généralement robustes sont certifiés IP68, IP69K et MIL-STD-810H. IIIF150 élève la norme, résistant à une chute jusqu’à 1,8 mètre et à une étanchéité à 6 mètres pendant 24 heures. Ils ne sacrifient aucune robustesse au profit d’un design ultra fin.

Fonctionnez en douceur

IIIF150 B2 Pro est alimenté par MediaTek Helio G99, un processeur au niveau 6 nm offrant un fonctionnement plus fluide, une capture plus nette, une plus grande efficacité énergétique et une connexion plus fiable. Le chipset dispose de 2 cœurs ARM Cortex-A76 cadencés jusqu’à 2,2 GHz et de 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2 GHz. Le GPU est le Mali-G52 habituel avec deux cœurs. Il est associé à 12 Go de RAM plus 12 Go de RAM d’extension virtuelle et 256 Go de stockage extensible jusqu’à 2 To via une carte microSD

Imagerie extérieure

L’imagerie extérieure de jour comme de nuit se compose d’un capteur principal de 108 mégapixels et d’un jeu de tir à vision nocturne de 24 mégapixels. Par rapport à la dernière génération, B2 Ultra a amélioré son algorithme en matière de photographie anti-tremblement et en basse lumière. Le B2 Ultra pourrait également être utilisé comme caméra sous-marine. Pour les selfies, vous travaillez avec un capteur de 32 mégapixels. Cela permet un déverrouillage logiciel du visage, mais un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté est également inclus pour les déverrouillages biométriques.

Points forts de B2 Pro

Mémoire

RAM : 12 Go LPDDR4X

RAM d’extension : 12 Go

Stockage : 256 Go UFS2.2

MicroSD : jusqu’à 2 To

Processeur

Jeu de puces : MediaTek Helio G99

Processeur : Octa-core (Cortex-A76 2 × 2,2 GHz et Cortex-A55 6 × 2,0 GHz)

GPU : Arm Mali-G57 MC2

Caméra

Appareil photo principal : 108 MP, F/1,88

Vision nocturne : 24MP, F/2.0

Caméra frontale : 32 MP, F/2.0

Batterie : 10 000 mAh

Écran : 6,8 ″ ; Résolution de 2 460 x 1 080 pixels ; Taux de rafraîchissement de 120 Hz, Punch-Hole, Gorilla Glass

OS : Android 13

Dimensions : 81,8 X 176,4 X 14,9 mm

Poids : 349 g

Durabilité : IP68, IP69k, STD-810H

où acheter

Prix promotionnel de la boutique officielle AliExpress : IIIF150 B2 PRO 145,00 $

Prix d’origine : 299,00 $

Code : ZHLP45SBV0TL

Heure du code : du 11 au 17 novembre PST

Ne manquez pas la vente annuelle IIIF150 2023, qui se déroulera du 11 au 17 novembre (PST). C’est votre chance de profiter d’offres incroyables sur des smartphones robustes offrant durabilité, innovation et fonctionnalités hautes performances. Que vous recherchiez le B2 Pro fin et puissant, la série B2 avant-gardiste, les prouesses en imagerie thermique du Raptor ou le design ultra fin de l’Air1 Ultra+, IIIF150 a ce qu’il vous faut.

Profitez du CODE exclusif (ZHLP45SBV0TL) pendant la période de promotion pour profiter de remises meilleures que n’importe quelle offre antérieure cette année. IIIF150 continue de dominer le marché de la conception de téléphones robustes, et son engagement envers l’excellence et l’innovation est évident dans sa gamme de produits. Découvrez la sophistication robuste des téléphones IIIF150 et profitez des grands espaces en toute confiance.

Visitez la boutique officielle IIIF150, profitez au maximum de cette vente annuelle et améliorez votre appareil intelligent d’extérieur à des prix imbattables. Achetez maintenant et découvrez la fiabilité et la précision que l’IIIF150 a à offrir.