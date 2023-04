Le taux de remplissage des barrages en Algérie enregistre une baisse

Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal a révélé que le taux de remplissage des barrages, avait connu un recul de 3 % en quelques mois, passant d’un taux de 32% en décembre 2023, à 29% actuellement.

En effet, le ministre qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse animée en marge de la Conférence nationale des cadres de l’Hydraulique au siège du ministère sous le thème: « Modernisation de la gestion du service public d’eau », hier, le samedi 29 avril 2023, a fait savoir que le niveau de remplissage des barrages a connu un recul, passant d’un taux de 32% en décembre dernier, à 29% actuellement.

Taha Derbal questionné sur le taux de remplissage des barrages, a répondu qu’il avait atteint 29%, contre 32% en décembre dernier, expliquant cette baisse par « la faible pluviométrie enregistrée ces dernières années et pas uniquement cette année ».

Ajoutant qu’« en dépit de ces conditions, l’alimentation en eau potable reste acceptable en général, à l’exception de certaines régions ».

A LIRE AUSSI : Algérie : hausse du nombre d’usines de dessalement d’eau de mer en 2024

Quel sera le nombre de stations de dessalement en Algérie en 2024 ?

Le nombre d’usines de dessalement d’eau de mer en Algérie sera porté à 19 en 2024, a révélé selon Sofiane Zamiche, directeur du développement à la Algerian Energie Company (AEC), filiale du groupe Sonatrach.

En effet, Zamiche qui a intervenu aujourd’hui, le mardi 25 avril 2023, a expliqué qu’au titre du premier programme, 11 usines de dessalement d’eau de mer ont été réalisées sur la bande côtière, avec une capacité de production de 2,11 millions de mètres cubes par jour.

De plus, pour faire face au stress hydrique en Algérie et dans le cadre du plan d’urgence, 3 usines de dessalement d’une capacité de production de 70 000 mètres cubes par jour ont été réalisées, a indiqué Zamiche, qui a précisé qu’il s’agit des deux usines de Bateau Cassé et El Marsa dans la wilaya d’Alger qui ont été réceptionnés, et de celle de Corso dans la wilaya de Boumerdès qui sera bientôt achevée et permettra d’augmenter la production de 80 000 mètres cubes supplémentaires.

A LIRE AUSSI : L’Algérien le paye 6 DA : Combien coûte réellement le dessalement de 1 m³ d’eau de mer ?

En outre, un programme complémentaire est en cours d’exécution, a-t-il indiqué, comprenant 5 stations supplémentaires en cours de réalisation dans les wilayas d’El Tarf, Bejaia, Boumerdès, Tipaza et Oran, ce qui permettra d’assurer la production de 1,5 million de mètres cubes par jour à l’horizon 2024.