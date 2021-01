Le taux de chômage à la hausse en Algérie

Impacté par la pandémie du coronavirus (Covid-19), l’Algérie a vue le taux de chômage augmenter durant l’année 2020, comme la plupart des pays du monde.

Selon un rapport de l’ONU intitulé « Analyse rapide de l’impact socioéconomique du coronavirus sur l’Algérie », la crise économique due au coronavirus a fait grimper le taux de chômage.

En effet, le taux de chômage en Algérie est passé à 15%, contre 11,4% en 2019, enregistrant une hausse importante de 3,6 points.

«Le nombre final de pertes annuelles d’emplois en 2020 dépendra de manière décisive de l’évolution de la pandémie du coronavirus (…) Selon les résultats de notre modèle, le taux de chômage se situerait autour de 15%», a détaillé l’ONU dans son rapport.

Tous les secteurs touchés par les mesures du confinement, selon l’ONU

Dans le même rapport, l’ONU a indiqué que tous les secteurs de l’économie avaient été touchés par les mesures du confinement imposées par l’Algérie mais à des degrés d’impact différents.

«Les entreprises font face à des pertes substantielles qui menacent leur fonctionnement et leur solvabilité, notamment les petites entreprises et une grande partie de travailleurs risquent d’être exposés à des pertes de revenus et à perdre leur travail», a expliqué l’ONU dans son rapport.