Le taux d’analphabétisme dégringole en Algérie : voici les chiffres qui le prouvent

Le directeur de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes, Hicham Brim, annonce une baisse significative du taux d’analphabétisme en Algérie. Ce taux atteint désormais 4,7%, contre 7,4% en 2022.

Cette annonce intervient à la veille de la Journée mondiale de l’alphabétisation, célébrée chaque année le 8 septembre. Brim s’est exprimé dans une déclaration à l’Agence de presse algérienne.

Une approche participative entre plusieurs acteurs

Le responsable attribue cette baisse aux efforts continus de l’État. Ces efforts visent à renforcer les opportunités d’éducation et de formation pour diverses catégories sociales. Cette stratégie repose sur une approche participative. Elle rassemble les secteurs concernés, les institutions publiques et les associations aux niveaux national et local.

Ces efforts ont produit des résultats concrets et mesurables. Le nombre d’apprenants inscrits dans les classes d’alphabétisation a atteint 262.443 durant l’année scolaire écoulée. Les femmes représentent 91% de cet effectif total.

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Des passerelles vers l’enseignement à distance et la formation professionnelle

Le responsable a également détaillé les parcours de progression des apprenants. En 2026, 2.434 apprenants ont rejoint les programmes d’enseignement à distance. 313 autres personnes ont intégré le secteur de la formation professionnelle.

Le dispositif touche aussi des publics spécifiques à travers le pays. Les centres de solidarité nationale accueillent 919 apprenants répartis dans 26 wilayas. Parmi l’ensemble des apprenants, 306 personnes non-voyantes bénéficient de ce programme grâce à la technique braille.

Le directeur de l’Office a souligné l’intégration des technologies de l’information et de la communication. Ces outils renforcent désormais les processus d’enseignement et d’apprentissage. La numérisation de certains livres et programmes d’alphabétisation illustre cette évolution.

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Un investissement humain au-delà de la lecture et de l’écriture

Brim a conclu son intervention sur une note d’engagement national. Les résultats obtenus traduisent la détermination de l’Algérie à poursuivre ses efforts dans ce domaine. L’alphabétisation ne se limite plus à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, selon lui. Elle constitue désormais un véritable investissement dans le capital humain. Elle renforce les connaissances et les compétences des citoyens. Elle favorise aussi leur participation active au développement et à la construction d’une société du savoir.

L’Algérie célèbre cette année la Journée mondiale de l’alphabétisation aux côtés du reste du monde. Le thème retenu porte sur l’alphabétisation au service des peuples, de la planète et de la prospérité. La wilaya de Sétif accueillera demain mardi les principales festivités de cette commémoration nationale.

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