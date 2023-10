Le syndicat des pharmaciens exige le retrait de 300 millions de boites de médicaments Hupp

Le Syndicat national des pharmaciens d’officine, SNAPO, a publié un communiqué dans lequel il exige le retrait « retrait de tous les lots de tous les produits fabriqués par les laboratoires Hupp Pharma ».

En effet, suite à la fermeture que le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a prononcé au mois d’août 2023, les laboratoires Hupp Pharma ont été sommés par le Syndicat des pharmaciens d’officine de retirer tous leurs produits du marché national.

Pour rappel, la fermeture de Hupp Pharma a été ordonné par le ministère suite à une enquête révélant que les produits de ces laboratoires étaient « non-conformités aux bonnes pratiques de fabrication ».

Dans ce sillage, le Snapo se dit « indigné que près de deux mois après le lancement des alertes et des instructions, HUPP ne daigne pas encore reprendre ses millions de boites non conformes mises sur le marché, et ce, au mépris de la réglementation en vigueur », lit-on.

« Nous nous attendions à ce que HUPP procède, comme le dicte la réglementation en vigueur, à la reprise de ses produits déclarés non conformes par les autorités compétentes, auprès des officines pharmaceutiques », ajoute le communiqué du Syndicat national des pharmaciens d’officine.

Snapo-Hupp : les menaces de poursuites judiciaires

Dans son communiqué, le Syndicat national des pharmaciens d’officine a indiqué que « Le SNAPO entamera toutes les démarches nécessaires auprès des plus hautes instances du pays, et auprès des ministères concernés, pour que la réglementation soit respectée, et les droits des pharmaciens et la santé de nos concitoyens soient préservés. Et nous n’écartons aucune voie ni procédure, pour que le laboratoire reprenne ses produits et procède au dédommagement et au remboursement des pharmaciens ».

LIRE AUSSI : Une association algérienne prête main-forte aux réfugies de la bande de Gaza (vidéo)

Selon la presse nationale, le nombre des boites que Hupp Pharma devrait retirer du marché s’élève à 300 millions de boites « non conformes ».