Le Syndicat des médecins dépose plainte à l’ANIRAV contre la série El-Mouhadjir

Dans une démarche un peu surprenante, le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a déposé une plainte contre le feuilleton algérien « El-Mouhadjir« , diffusé sur une chaîne de télévision privée en ce mois de Ramadan. Le SNPSP a demandé l’intervention du président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel en raison de ce qu’il considère comme la « diffusion de scènes portant atteinte à la pudeur et à la réputation de la profession médicale » dans une série télévisée diffusée pendant le Ramadan.

Dans le texte de la plainte, signé par le président du syndicat, Lyes Merabet, on peut lire : « Permettez-moi, avec honneur, de vous adresser cette démarche en mon nom et au nom des cadres et membres du Syndicat national des praticiens de la santé publique, un syndicat reconnu représentant le corps médical exerçant dans le secteur public en Algérie, afin de déposer une plainte accompagnée d’une demande d’intervention de votre honorable instance concernant la diffusion d’un programme télévisé sur la chaîne « Al-Hayat » lors de la soirée du Ramadan 2026. »

Contenu controversé à l’hôpital de Kouba

Le syndicat précise également : « L’objet de la plainte concerne un épisode de la série « Al-Mouhadjir », dont l’intrigue se déroule à l’hôpital de Kouba, dans la capitale. Le passage en question montre un comportement professionnel inacceptable d’un médecin harcelant une patiente sur son lieu de travail et pendant l’exercice de ses fonctions, ce qui va à l’encontre des principes éthiques de la profession médicale et donne au public une image négative et défavorable de la profession médicale et de l’hôpital concerné, surtout lorsque de telles scènes sont largement diffusées à la télévision et sur les téléphones via les réseaux sociaux. »

Le Syndicat national des praticiens de la santé publique a expliqué qu’il « ne nie pas l’existence de comportements isolés et inacceptables dans le secteur de la santé ou dans d’autres professions », mais il a en revanche rejeté ce qu’il a qualifié de « promotion de la vulgarité pendant le mois sacré du Ramadan à travers un programme télévisé utilisant la profession médicale pour cibler de manière claire la noblesse et la valeur sociale et morale de celle-ci, fondées notamment sur la relation de confiance et de respect entre le médecin et le patient ainsi que les usagers des structures de santé ».

