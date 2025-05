Le Sultan d’Oman visite l’Algérie pour la première fois en 52 ans

Le Sultan d’Oman, Haitham ben Tarek, entame ce dimanche 4 mai 2025 une visite d’État de deux jours en Algérie, à l’invitation du président Abdelmadjid Tebboune. Cette visite revêt une dimension symbolique et stratégique, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays, fondées sur des liens historiques, culturels et politiques solides, surtout qu’elle est la première du genre effectuée par un souverain omanais depuis près de 52 ans.

Ce déplacement fait suite à la visite officielle qu’avait effectuée le président algérien à Mascate en octobre 2024, laquelle avait débouché sur plusieurs accords et mémorandums d’entente dans des domaines variés tels que l’énergie, l’investissement, l’éducation ou encore l’environnement. Cette dynamique diplomatique s’inscrit dans une volonté commune de renforcer les axes de coopération et d’explorer de nouveaux partenariats dans des secteurs stratégiques.

Un partenariat Sud-Sud porteur

Les deux pays, qui partagent une vision politique convergente sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux – notamment la cause palestinienne – entendent aujourd’hui bâtir un modèle de coopération Sud-Sud fondé sur un partenariat « gagnant-gagnant ». L’Algérie, avec sa politique d’ouverture économique et de diversification des partenaires, et Oman, engagé dans sa vision « Oman 2040 », disposent de complémentarités fortes à exploiter.

🟢À LIRE AUSSI : Algérie – Ghana : Un accord d’exemption de visa et une coopération stratégique renforcée

Parmi les projets susceptibles d’être abordés figurent le développement du transport maritime et de la logistique, la pétrochimie, l’assemblage automobile, mais aussi des investissements conjoints dans l’agriculture saharienne, l’énergie renouvelable et le numérique.

L’un des axes forts de la coopération envisagée est la création d’un fonds d’investissement bilatéral algéro-omanais, destiné à financer des projets dans des secteurs clés à fort potentiel. Cette initiative illustre l’engagement des deux pays à aller au-delà des accords de principe pour concrétiser une coopération tangible et durable.

Coopération culturelle et académique en pleine expansion

Outre les aspects économiques, la visite devrait permettre de renforcer les échanges culturels et éducatifs. Plusieurs étudiants omanais poursuivent déjà des études en Algérie, notamment en langue arabe et en sciences islamiques, et des projets de coopération patrimoniale pourraient voir le jour, à l’image de la restauration de sites historiques ou l’organisation d’expositions artistiques communes.

Le Sultan Haitham ben Tarek est accompagné d’une importante délégation ministérielle comprenant notamment le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que des responsables de l’investissement, de l’agriculture et de la santé. La dernière visite omanaise de ce niveau en Algérie remonte à 1973, lorsque le sultan Qabous ben Saïd s’y était rendu pour participer au sommet des non-alignés. Quant à la visite du président Tebboune en octobre dernier, elle a marqué la première visite d’un chef d’État algérien à Mascate depuis environ 34 ans.

🟢À LIRE AUSSI : Hajj 2025 : l’Algérie expédie 6 tonnes de fournitures médicales pour ses pèlerins

Une visite dans un contexte régional sensible

La visite intervient dans un contexte géopolitique, régional et international complexe, où la nécessité de renforcer la concertation arabe est plus que jamais d’actualité. Les discussions bilatérales incluront sans doute des sujets liés à la stabilité régionale, au rôle des pays arabes dans la coopération multilatérale, ainsi qu’aux enjeux de sécurité énergétique.