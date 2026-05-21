Le stand algérien pris pour cible à l’UNESCO : Alger promet des poursuites

Quelques semaines après les tensions à la foire de Paris, le stand algérien de la Semaine africaine de l’UNESCO a été la cible d’une nouvelle agression orchestrée mercredi 20 mai. Face à ce nouvel incident, l’ambassade d’Algérie en France hausse le ton.

Largement relayées, les images de cette nouvelle agression ont immédiatement suscité l’indignation et enflammé les réseaux sociaux. D’ailleurs, la réaction d’Alger n’a pas tardé, notamment via un communiqué officiel de l’ambassade d’Algérie en France.

En effet, dans un communiqué publié mercredi, la représentation diplomatique algérienne a condamné avec la « plus grande fermeté l’agression vile perpétrée » le 20 mai 2026 contre son stand à l’Unesco, alors déployé pour la Semaine africaine.

L’ambassade d’Algérie en France hausse le ton

L’Ambassade d’Algérie en France a réaffirmé son « soutien indéfectible » aux exposants nationaux, saluant leur engagement « pour la protection et la promotion » d’un patrimoine riche et fidèle aux valeurs de partage, de dialogue et de tolérance de l’Unesco.

Face à la multiplication des agressions et du harcèlement ciblant ses exposants en France, l’ambassade d’Algérie à Paris passe à l’action. Elle a fermement affirmé qu’elle « ne manquera pas d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour protéger ses ressortissants et faire en sorte que les auteurs et les commanditaires de ces agissements injustifiés et inacceptables ne restent pas impunis ».

Malheureusement, cet incident s’inscrit dans une série de provocations récurrentes. Lors de la dernière Foire de Paris, un scénario similaire s’était déjà produit : deux individus de nationalité marocaine avaient perturbé le stand algérien pour revendiquer la paternité de plusieurs produits traditionnels. Un harcèlement qui s’est également répété lors de la Foire de Milan.

Communiqué suite à l’agression perpétrée contre le stand d’#Algérie 🇩🇿 à l’#UNESCO ⬇️ pic.twitter.com/T3Z471k4bV — Ambassade d’Algérie en France سفارة الجزائر بفرنسا (@ambalgerieparis) May 20, 2026

Le ministère de la culture réagit

Le ministère de la Culture et des Arts a exprimé sa vive indignation après l’agression ayant ciblé le pavillon algérien lors de la Semaine africaine à l’Unesco, le 20 mai 2026. Qualifiant cet acte d’irresponsable et contraire aux valeurs onusiennes, le ministère a affirmé son soutien aux poursuites judiciaires et administratives engagées par l’ambassade d’Algérie en France pour sanctionner les auteurs de ce dépassement.

Pour le ministère, ces attaques désespérées trahissent une impuissance face aux succès d’Alger dans l’inscription de son patrimoine à l’Unesco, notamment la récente validation de la « Tenue traditionnelle du Grand Est algérien » (Caftan, Kat et El-Haf). En réponse, le pavillon national continuera d’accueillir le public jusqu’au 22 mai pour valoriser l’histoire et les traditions du pays.



Saluant la forte mobilisation de la diaspora, le ministère appelle les médias et les créateurs de contenu à faire front. Il les invite à continuer de promouvoir la singularité du patrimoine algérien avec responsabilité et dignité, offrant ainsi une réponse ferme et créative, à la hauteur du prestige des institutions de l’État.

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