Le stade de Baraki portera bien le nom de Nelson Mandela (officiel)

Le nom du nouveau stade de Baraki est connu. Il portera officiellement le nom du défunt président sud-africain, Nelson Mandela. L’information a filtré il y a quelques jours, mais elle vient d’être confirmée par le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag.

Les travaux de construction du nouveau stade de Baraki (Alger) auront duré environ 13 ans. Il y a un environ deux mois, l’Algérie a réceptionné son nouveau « joyau ». Il est désormais opérationnel pour abriter les matchs. Reste à savoir maintenant si un match « test-event » sera programmé dans la nouvelle enceinte algéroise en prévision du prochain CHAN-2023 qui aura lieu en Algérie.

Il faut dire que le nom que va porter le nouveau stade Baraki a suscité l’interrogation des Algériens. Mais il est désormais connu. En effet, il portera bel et bien le nom d’une figure africaine emblématique, Nelson Mandela en l’occurrence, le défunt président sud-africain. L’information a filtré il y a quelques jours, mais ce n’est que ce matin qu’elle a été confirmée par le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag.

« La commission nationale pour la dénomination des stades a tranché. Le nouveau stade de Baraki portera le nom de Nelson Mandela ». A-t-il affirmé au forum « El-Hiwar ».

Pourquoi le choix de Nelson Mandela ?

Le choix de Nelson Mandela a divisé les Algériens. Alors que certains ont bien accueilli la nouvelle, d’autres ont contesté le choix. Ils sont unanimes à dire que l’Algérie possède de plusieurs figures emblématiques sportives. On cite notamment Hacène Lalmas et Abdelhamid Kermali. Mais l’expérience de Nelson Mandela au sein des rangs de l’ALN, entre 1961 et 1962, fut sa grande inspiratrice dans son long combat contre le système de ségrégation raciale institutionnelle (apartheid) en Afrique du Sud.

Rappelons à ce propos que Mandela avait choisi les terres algériennes comme lieu de sa première visite dans un pays étranger, quand il a quitté la prison, en 1990, après un quart de siècle de détention. C’est donc en toute logique que les autorités de notre pays ont voulu lui rendre hommage en donnant son nom à cette nouvelle enceinte sportive.