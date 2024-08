Le stade 5 juillet encore fermé, voici la raison

Le stade 5 juillet sera fermé jusqu’à nouvel ordre. La raison ? C’est tout simplement l’état de la pelouse, qui s’est complètement détériorée. Cela met les clubs algérois, ayant demandé domiciliation à l’enceinte olympique, dans une situation embarrassante.

La pelouse du stade 5 juillet se trouve dans un état piteux. En effet, elle s’est entièrement détériorée depuis la fin de la saison écoulée. Les récentes photos sont choquantes, où on voit bien un gazon jauni.

Il faut dire que c’était prévisible, dans la mesure où l’enceinte olympique a abrité un nombre de matchs sans précédent lors de la saison écoulée. En accueillant l’USMA et le MCA ou encore le CRB, elle a également abrité la finale de la Coupe d’Algérie MCA-CRB.

Le responsable de maintenance explique la situation

Face à cette situation, le stade 5 juillet sera fermé jusqu’à nouvel ordre. En effet, l’OCO Mohamed Boudiaf va procéder à l’entretien de la pelouse à partir du mois de septembre.

« Pour ce genre de pelouse, on doit faire le scalpage chaque année. L’opération sera entamée à partir du mois de septembre, où on va juste refaire la surface du gazon », a expliqué le responsable de maintenance de l’OCO Mohamed Boudiaf, Samir Amamra.

« On ne pouvait pas faire le scalpage en mois de juillet. Le gazon naturel est un être vivant qui ne peut résister à la chaleur suffocante. C’est la raison pour laquelle on va entamer l’entretient à partir du mois de septembre », a-t-il ajouté.

Il faut dire que la mauvaise nouvelle met les clubs algérois, ayant demandé domiciliation à l’enceinte olympique en prévision du prochain exercice, dans une situation embarrassante. « On les a informés et on compte sur leur compréhension », ajoute Amamra. « Si tout se déroule comme prévu, le stade sera prêt à abriter les matchs à partir du début du mois d’octobre. Bienvenu à tous les clubs qui veulent y être domiciliés », a-t-il rassuré.