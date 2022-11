Le soutien de l’Algérie à la Tunisie salué par Najla Bouden

La Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden, a été reçue par le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, dans le cadre d’une visite de travail d’une journée en Algérie.

En effet, la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden a entamé le lundi 28 novembre 2022 une visite de travail d’un jour en Algérie.

Après avoir effectué une entrevue avec Benabderrahmane, la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden, a été reçu par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en marge de cette rencontre, Najla Bouden, a avant tout déclaré à la presse, apprécier le soutien de l’Algérie à son pays dans la situation délicate qu’il traverse.

Dans cette même déclaration après avoir rencontré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Bouden a déclaré : » J’ai eu l’honneur de rencontrer le président, à qui j’ai transmis les salutations du président Kais Saied. Et ses félicitations renouvelées pour le succès de l’Algérie dans la tenue du Sommet arabe début novembre. Et ses vœux de plus d’éclat pour le peuple et les dirigeants algériens. Elle a exprimé ses sincères remerciements à l’Algérie pour ce qu’elle offre à la Tunisie dans cette circonstance délicate de l’histoire du pays. »

Vers la mise en place d’un partenariat stratégique global entre l’Algérie et la Tunisie

La Cheffe du Gouvernement tunisien a confirmé que sa présence en Algérie s’inscrivait dans le cadre d’échanges de points de vues et de suivi des projets qui ont été établis dans le cadre de la commission mixte « algéro-tunisienne ». Mais également la préparation pour les travaux du prochain comité en Algérie, tout en discutant de la mise en place d’un partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il est à noter que la rencontre entre le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune et la Cheffe du Gouvernement tunisien, Najla Bouden s’edst déroulée au siège de la présidence de la République, en présence côté algérien du Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra. En plus du directeur du cabinet de la présidence de la République Abdelaziz Khalef. Du côté tunisien, le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger Othman Jerandi était présent.